Које воће садржи највише пестицида и како га правилно опрати

Аутор:АТВ редакција
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Најотровније воће крије пестициде и управо је оно које дјеца једу из кесице, неопрано, у ауту на путу са пијаце.
Највећи проблем није увоз. Проблем је кожа коју не гулите.
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Јагода нема заштиту. Нема кору коју бацате као код банане, нема љуску као поморанџа, а површина јој је пуна ситних улегнућа око сјеменки у којима се средство за заштиту задржава. Зато анализе остатака из године у годину стављају јагоде међу прве на листи воћа са највише пестицида, често са неколико различитих материја на истом узорку.
Исти принцип важи и за вишње, брескве и грожђе. Све што једете заједно са кором носи оно што је на кору пало. То не значи да су те количине саме по себи опасне, код нас и у Европској унији постоје прописани максимуми, али збир малих изложености током сезоне је оно што нутриционисти помињу кад говоре о ризику.
Не у великој мјери. Млаз хладне воде спира прашину и дио површинских остатака, али средства која су продрла у восак коре остају. Кратко потапање у раствор соде бикарбоне уклања знатно више.
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Подаци то поткрепљују. У студији објављеној у часопису „Journal of Agricultural and Food Chemistry“, истраживање о уклањању остатака пестицида са јабука раствором соде бикарбоне показало је да је потапање било знатно ефикасније од чисте воде и од комерцијалног средства за испирање. Код материје која је продрла дубље у кору, ни то није уклонило све.
Рецепт је досадан и зато ради. Кашичица соде бикарбоне (око 5 грама) на литар хладне воде, воће потопите 12 до 15 минута, па исперите под млазом и осушите папирним убрусом. Јагоде перите тек прије јела, никад пре стављања у фрижидер, јер натопљене водом почињу да се кваре за један дан.
Ситна грешка коју видите у свакој кухињи: скидање петељки прије прања. Кроз ту рупу вода улази у средину јагоде, носи са собом све са површине и односи укус. Петељку скидајте послије.
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Вриједи, и то је најважнија ствар у цијелом тексту. Одустајање од јагода, грожђа и бресака због пестицида губи вам много више него што добијате. Витамини, влакна и вода љети немају замјену у таблетама, а подаци о користи свежег воћа су неупоредиво јачи од података о ризику од остатака у дозвољеним границама.
Сезонско воће са домаће пијаце у јулу и августу обично има мање третирања од оног које је путовало двије недјеље камионом. Питајте продавца одакле је и кад је брано, то је питање које се ретко поставља. Ако имате дијабетес, бубрежне тегобе или сте у другом стању, о количини воћа и исхрани се посавјетујте са својим љекаром.
(Крстарица)
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