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Лијечили га од можданог удара, па открили "грдосију" у бешици

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 14:37

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doktor ljekar uniforma medicina
Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Љекари из Шри Ланке уклонили су из бешике 55-годишњег неименованог мушкарца камен тежак 3,1 килограм, за који вјерују да је највећи икада забиљежен.

Операција је обављена у болници у Тринкомалију, на истоку земље, пренео је Би-би-си.

Пацијент је примљен након можданог удара, а љекари су током лијечења открили камен, пошто су приметили да има потешкоћа са мокрењем.

Камен је био дуг 17 центиметара и, према ријечима љекара који је предводио операцију, величине нојевог јајета!

Пацијент је након захвата у добром здравственом стању, али је задржан у болници због лијечења других проблема.

Љекари сматрају да је камен у његовој бешици могао да се развија између пет и 10 година.

Према Гинисовој књизи рекорда, до сада је највећи документовани камен из бешике уклоњен у Бразилу 2003. године. Тежио је 1,9 килограма и био дуг 17,9 центиметара, преноси Танјуг.

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Тагови :

камен у бешици

мождани удар

здравље

медицина

каменац

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