Гугл мора да плати нову казну јер није уклонио забрањене информације

Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд Таганскиј у Москви казнио је компанију "Гугл" са 44.698 долара због тога што није уклонио забрањене информације, речено је из суда агенцији ТАСС.
Из суда су навели да је "Гугл" прекршио процедуру за ограничавање приступа информацијама које су подложне ограничењима у складу са Уставом Руске Федерације.
Хроника
Велика акција у БиХ, заплијењена дрога
Укупан дуг "Гугла" Руској Федерацији достигао је астрономских 20 децилиона долара и наставља да расте због кашњења у исплатама.
(Срна)
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