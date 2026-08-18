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Гугл мора да плати нову казну јер није уклонио забрањене информације

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 14:22

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Гугл је најпознатија компанија за интернет претрагу и један од највећих технолошких гиганта на свијету.
Фото: pexels/AS Photography

Окружни суд Таганскиј у Москви казнио је компанију "Гугл" са 44.698 долара због тога што није уклонио забрањене информације, речено је из суда агенцији ТАСС.

Из суда су навели да је "Гугл" прекршио процедуру за ограничавање приступа информацијама које су подложне ограничењима у складу са Уставом Руске Федерације.

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Укупан дуг "Гугла" Руској Федерацији достигао је астрономских 20 децилиона долара и наставља да расте због кашњења у исплатама.

(Срна)

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Тагови :

Гугл

Казна

Москва

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