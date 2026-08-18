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Ово село без аутомобила постало хит међу туристима, крије призоре као из бајке

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 14:12

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Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Фото: Pexels/Chris G

У ери брзог туризма и загађених градских језгара, швајцарске Алпе чувају драгуљ који пркоси модерном темпу живота.

Село Венген, смештено у регији Јунгфрау на око 1.274 метра надморске висине, међу туристичким радницима и локалним становништвом носи надимак "успавана љепотица" Швајцарске.

Оно што Венген чини посебним јесте чињеница да је ријеч о зони без аутомобила. У ово насеље, у којем живи око 1.300 становника, улазак аутомобилима је у потпуности забрањен. За све посетиоце који долазе сопственим превозом, путовање аутомобилом завршава се у подножју, у мјесту Лаутербрунен, где се возила остављају у вишеспратним гаражама.

Једина моторизована веза са селом јесте зупчаста железница Венгерналпбан, која путнике превози стрмим алпским успоном током вожње од петнаестак минута.

Осим возом, до Венгена се током топлијих месеци може стићи само пјешице уређеним планинарским стазама или брдским бициклом.

Унутар самог села једина дозвољена возила су мала електрична комунална и хотелска возила. Управо та изолованост од друмског саобраћаја осигурала је Венгену репутацију једне од најмирнијих дестинација у Бернским Алпима.

Иако је деценијама важио за тиху алтернативу познатијим алпским центрима попут Сент Морица или Цермата, Венген у посљедње вријеме привлачи све већу пажњу међународних путника.

Отварањем модерних хотела високе категорије, ово традиционално село полако се буди из свог вишедеценијског "сна", задржавајући при томе кључни адут – "аутентични алпски мир који почиње оног тренутка када крочите на железнички перон", преноси Б92.

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Тагови :

Швајцарска

Туризам

туристи

село

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