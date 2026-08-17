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У Пекингу свјетске игре хуманоидних робота: Такмичење у 51 дисциплини

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 22:21

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Хуманоидни робот игра стони тенис са човјеком током презентације за медије, уочи Свјетских игара хуманоидних робота у Пекингу, Кина, у петак, 14. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Andres Martinez Casares/Pool Photo via AP

Роботи из 16 земаља са шест континената такмичиће се на Свјетским играма хуманоидних робота које ће од 22. до 26. августа бити одржане у главном граду Кине.

Догађај ће донијети новоуведена такмичења у скоку удаљ, дизању тегова, повлачењу конопца и стоном тенису, уз остале дисциплине.

Организатори су саопштили да је број тимова у односу на прошлу годину повећан за 138 одсто, док се број робота удвостручио.

На другим Свјетским играма хуманоидних робота учествоваће више од 650 тимова и 2.056 робота из 16 земаља са шест континената, који ће се током пет дана такмичити у 51 дисциплини и 1.301 мечу, пренио је "Спутњик".

Домаћини догађаја су Градска управа Пекинга и "Чајна медиа груп", а догађај је проширен са три на пет дана, уз такмичења која ће се одржавати поподне и увече.

Овогодишње игре укључују 30 такмичарских дисциплина и 21 дисциплину засновану на различитим сценаријима, у односу на 26 дисциплина и 487 мечева на премијерном издању.

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САД, Немачка, Јапан и друге земље с развијеном роботском индустријом шаљу своје тимове. Бразил учествује с екипом од пет чланова коју чине прваци Свјетског купа у роботици, преноси Срна.

Кина учествује са 157 компанија, 641 тимом и 1.975 робота. Такмиче се тимови са 27 кинеских универзитета, а учесници долазе из 30 провинција, аутономних региона, градова под директном управом и посебних административних региона.

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Тагови :

Робот

Кина

такмичење

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