У Пекингу свјетске игре хуманоидних робота: Такмичење у 51 дисциплини

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Роботи из 16 земаља са шест континената такмичиће се на Свјетским играма хуманоидних робота које ће од 22. до 26. августа бити одржане у главном граду Кине.
Догађај ће донијети новоуведена такмичења у скоку удаљ, дизању тегова, повлачењу конопца и стоном тенису, уз остале дисциплине.
Организатори су саопштили да је број тимова у односу на прошлу годину повећан за 138 одсто, док се број робота удвостручио.
На другим Свјетским играма хуманоидних робота учествоваће више од 650 тимова и 2.056 робота из 16 земаља са шест континената, који ће се током пет дана такмичити у 51 дисциплини и 1.301 мечу, пренио је "Спутњик".
Домаћини догађаја су Градска управа Пекинга и "Чајна медиа груп", а догађај је проширен са три на пет дана, уз такмичења која ће се одржавати поподне и увече.
Овогодишње игре укључују 30 такмичарских дисциплина и 21 дисциплину засновану на различитим сценаријима, у односу на 26 дисциплина и 487 мечева на премијерном издању.
Свијет
Кина држи више од 97 одсто свјетског тржишта хуманоидних робота
САД, Немачка, Јапан и друге земље с развијеном роботском индустријом шаљу своје тимове. Бразил учествује с екипом од пет чланова коју чине прваци Свјетског купа у роботици, преноси Срна.
Кина учествује са 157 компанија, 641 тимом и 1.975 робота. Такмиче се тимови са 27 кинеских универзитета, а учесници долазе из 30 провинција, аутономних региона, градова под директном управом и посебних административних региона.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 д0
Свијет
6 д0
Занимљивости
6 д0
Свијет
6 д0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
12 ч0
Наука и технологија
13 ч0
Наука и технологија
14 ч0
Најновије
22
42
22
42
22
21
22
18
22
01
Тренутно на програму