Формиран предмет о незаконитим радњама у Меморијалном центру Сребреница

Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво Бијељина формирало је предмет у вези са сумњама на незаконитости у Меморијалном центру Сребреница, али одлука о спровођењу истраге још није донесена, речено је Срни у овом тужилаштву.
Како су појаснили, у овом предмету се, под надзором поступајућег тужиоца, предузимају мјере и радње ради вршења провјера достављених информација и пријаве у вези са постојањем основа сумње и извршењу кривичног дјела утаја пореза и доприноса.
Република Српска
Којић: Меморијалном центру Поточари мора се стати у крај
Наводе да постоји захтјев поступајућег тужиоца за прикупљањем документације, као и предузимање мјера и радњи од стране одређених овлаштених лица с циљем провјере навода и прикупљања доказа.
Република Српска
Чему сва галама ако Меморијални центар Поточари ради по закону?
Одлука о спровођењу истраге још није донесена, већ се сва лица саслушавају у својству свједока.
Након прикупљања све релевантне документације и доказа тужилац ће бити у прилици да донесе коначну тужилашку одлуку, речено је у тужилаштву.
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