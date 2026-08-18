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Формиран предмет о незаконитим радњама у Меморијалном центру Сребреница

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 15:19

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Меморијани центар Сребреница
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво Бијељина формирало је предмет у вези са сумњама на незаконитости у Меморијалном центру Сребреница, али одлука о спровођењу истраге још није донесена, речено је Срни у овом тужилаштву.

Како су појаснили, у овом предмету се, под надзором поступајућег тужиоца, предузимају мјере и радње ради вршења провјера достављених информација и пријаве у вези са постојањем основа сумње и извршењу кривичног д‌јела утаја пореза и доприноса.

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Којић: Меморијалном центру Поточари мора се стати у крај

Наводе да постоји захтјев поступајућег тужиоца за прикупљањем документације, као и предузимање мјера и радњи од стране одређених овлаштених лица с циљем провјере навода и прикупљања доказа.

Меморијални центар Поточари

Република Српска

Чему сва галама ако Меморијални центар Поточари ради по закону?

Одлука о спровођењу истраге још није донесена, већ се сва лица саслушавају у својству свједока.

Након прикупљања све релевантне документације и доказа тужилац ће бити у прилици да донесе коначну тужилашку одлуку, речено је у тужилаштву.

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Тагови :

ОЈТ Бијељина

Меморијални центар Поточари

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