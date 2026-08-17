Чему сва галама ако Меморијални центар Поточари ради по закону?

Аутор:АТВ редакција
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Ако је све рађено по закону, чему галама због истраге Меморијалног центра, питају се саговорници АТВ-а.
Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац се пита зашто се и због чега диже толика прашина око предпроцесних радњи које су нормалне у било ком судском поступку, па тако и овом који је активан.
"Сви се питамо зашто се и због чега диже толика халабука. Већ у првим тренуцима када су позивани запослени бивши/садашњи радници Меморијалног центра аутоматски се подигло све да се то да ли спријечи или да се евентуално утиче на правосудне институције да се поступак обустави, са чим се нико не слаже.
Граорац сматра да се Меморијални центар Поточари не бави само оним због чега је основан, него се бави широм, политичком причом и свим оним што чини живот БиХ.
"Свједоци смо њихових извјештаја, не може се искључити то и рећи да они раде само оно што је њихова активност. Оно што смо сви примијетили је да се овдје у самом старту покушава пребацити прича и све што је спорно на жртве, породице жртава, културу сјећања, све оно што Меморијални центар и јесте, да би се створила погрешна слика у јавности. Да би се то могло тумачити да је то притисак на Меморијални центар. Закон треба да се поштује и нико не треба да буде у повлашћеном положају", каже Граорац.
Република Српска
Граорац: Зашто се диже толика халабука око истраге, нико не смије бити изнад закона
Професор кривичног права Љубинко Митровић пратећи реакције појединаца из Сарајева, каже да је све кренуло у неку причу оспоравања могућности да се уопште контролише једна државна инстутција која користи јавна средства и финансира се из буџета.
"Има ли право неко да контролише у Републици Српској Републички центар за истраживање ратних злочина? Или Меморијални центар Републике Српске? Па и удружења грађана имају обавезу да на крају године поднесу своје финансијске извјештаје и потпуно су доступни, шта је спорно у томе? Имам осјећај да су се многи преварили, потрчали су а да нису размишљали из овог разлога о неповјерењу. То је јако проблематично шта правимо и какво правосуђе правимо. Враћамо се на причу да ми у Сарајеву не вјерујемо вашима, а ви не вјерујете нашима. Вјерују Тужилаштву БиХ? Па тамо сједе и Срби, шта ако предмет дође њима? Хоћете ли поново оспоравати? У ОЈТ Бијељина има тужилаца који нису Срби, постаје интересантна прича. Тужилаштво има обавезу по закону и уставу да гони починиоце кривичних дјела. Исту норму, мало проширену, која каже откривање и гоњење починилаца, имате у закону о тужилаштву, свих тужилаштава", каже Митровић.
Он наглашава и да тужилац који не гони он чини кривично дјело.
"Интересантна је та матрица и наратив заклањања. Ми радимо тај посао и због тога не треба.. С друге стране, ако хоћемо да говоримо морално, такве институције прве треба да буду јавне, моралне и транспарентне и да пруже свим грађанима информације. Покушао сам да нађем колика је плата директора Меморијалног центра, колике плате имају запослени? Имате посебан Закон о слободи приступу информација. Имате норму која каже "проактивна транспарентност". Институције на нивоу БиХ имају обавезу да на својој интернет страници истакну све ово. Били су дужни да све то стави и да ја као грађанин остварим увид", каже Митровић.
Република Српска
Митровић: У Меморијалном центру Поточари треба да буде све чисто као сунце
В.д. директора Спомен-меморијала српским жртвама Подриња и Бирча Бранимир Којић каже да ће људи у Меморијалном центру Поточари учинити све да заштите оно што су радили, а очигледно је да су радили одређен криминал.
Република Српска
Којић: Меморијалном центру Поточари мора се стати у крај
"Сребреница је мала средина, зна се ко шта руча. По чаршији се прича о енормним средствима која долазе долази. Прије двије године је шведска амбасадорка жељела да дође у Поточаре да се поклони њиховим жртвама, а Суљагић је рекао да не може јер нису дали никакав новац. То опет говори да су доле огромна средства и да само онај ко донесе новац може да се поклони. Знамо и да се тај Центар финансира и са нивоа БиХ, а Суљагић говори да су то само мања средства. Знамо да је доле запослено 197 људи. То показује да су ту велика средства. Знамо да многа донаторска средства долазе, али треба да се плати порез".
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