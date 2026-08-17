Logo

Колики је БПД био прије 20 година?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 21:43

Коментари:

0
Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

БДП је прије 20 година био три пута нижи него данас, а прије 10 година дупло нижи, рекао је Дарко Милуновић, директор Завода за статистику Републике Српске.

"Имали смо мјесеце и године иза себе, период кад у плате значајно расле. А тај значајан раст није тако видљив зато што су у истом периоду и цијене расле. Да су цијене мало мање расле, да је била нижа инфлација био би видљиви раст животног стандарда, нажалост није тако видљив зато што плате и цијене у том кретању прате једно друго", рекао је Дарко Милуновић, директор Завода за статистику Републике Српске.

Просјечна нето плата у јуну мјесецу 2026. године износила је 1698 КМ. Сваки мјесец, када је присутан реалан раст плата, показатељ је да плате расту брже него што расту цијене, каже Милуновић.

"Плате се разликују од сектора до сектора, просјек је само средња вриједност. Неки бројеви који су били раније неупоредиво лошији, мало се прича о томе како је дошло до побољшања. БДП је прије 20 година био три пута нижи него данас, прије 10 година је био дупло нижи није био ни 10 милијарди. То су све ствари које показују неки напредак из године у годину, тако и плате ако би упоређивали. Нешто што ми не можемо мјерити, а то је индивидуално задовољство", каже Милуновић.

Како каже, од 2008. године Републички завод за статистику се не бави потрошачком корпом, али дешавања свакако прате.

Негативан природни прираштај

"Од 2002. године до данас, ми имамо негативан природни прираштај узастопно. Што значи да неко ко је рођен 2002. године, данас завршава факултет и де на тржиште рада и сваке године ће на тржиште рада мање улазити радне снаге од оних који излазе са тржишта рада. Зато ће доћи можда до недостатка радника, па је тај сценарио поприлични и видљив уназад пар година", наводи Милуновић.

Према његовим ријечима, у Републици Српској је у 10-ак највећих градова концентрисано 70% становништва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

раст БДП

Републички завод за статистику

Република Српска

Плата

Дарко Милуновић

Коментари (0)

Прочитајте више

Зоран Милуновић

Република Српска

Милуновић: Уназад двадесетак квартала имамо позитивне стопе реалног раста БДП-а

1 ч

12
радници страни домаћи грађевинци

Република Српска

Незапосленост у јуну смањена у Српској и Брчко дистрикту, повећана у ФБиХ

2 седм

2
Посао разговор интервју

Економија

Позитивни трендови на тржишту рада: У Српској 1.399 запослених више него лани

1 мј

2
Новац

Економија

Републички завод за статистику: Колеге из ФБиХ непрофесионалне, њихове тврдње су нетачне

3 седм

0

Више из рубрике

Зоран Милуновић

Република Српска

Милуновић: Уназад двадесетак квартала имамо позитивне стопе реалног раста БДП-а

1 ч

12
ЈУ ОШ Георги Стојков Раковски Бања Лука

Република Српска

Треба ли омогућити и образовање дјеце код куће?

3 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић на Медицинском факултету УНИБЛ

Република Српска

Медицински факултет на јесен на новој, модернизованој локацији

3 ч

0
Палата Републике (некада зграда Хипотекарне банке) је званично сједиште предсједника Републике Српске. Налази се у улици Бана Милосављевића 4, у Бањој Луци.

Република Српска

Бошњачки политичари "забринути" за Републику Српску

3 ч

0

  • Најновије

22

54

Трагедија: Пао хеликоптер, погинуле три особе

22

42

Зашто Срби и данас траже савјет од Светог Евсигнија: Поука коју не смијете игнорисати пред Преображење

22

42

Из Бијељине до Русије, па до далеке Кине - млади Давид Симеуновић остварује своје снове

22

21

У Пекингу свјетске игре хуманоидних робота: Такмичење у 51 дисциплини

22

18

"Трампова пријетња царином од 100 одсто на британску робу није блеф"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима