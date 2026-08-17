Колики је БПД био прије 20 година?

Аутор:АТВ редакција
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БДП је прије 20 година био три пута нижи него данас, а прије 10 година дупло нижи, рекао је Дарко Милуновић, директор Завода за статистику Републике Српске.
"Имали смо мјесеце и године иза себе, период кад у плате значајно расле. А тај значајан раст није тако видљив зато што су у истом периоду и цијене расле. Да су цијене мало мање расле, да је била нижа инфлација био би видљиви раст животног стандарда, нажалост није тако видљив зато што плате и цијене у том кретању прате једно друго", рекао је Дарко Милуновић, директор Завода за статистику Републике Српске.
Просјечна нето плата у јуну мјесецу 2026. године износила је 1698 КМ. Сваки мјесец, када је присутан реалан раст плата, показатељ је да плате расту брже него што расту цијене, каже Милуновић.
"Плате се разликују од сектора до сектора, просјек је само средња вриједност. Неки бројеви који су били раније неупоредиво лошији, мало се прича о томе како је дошло до побољшања. БДП је прије 20 година био три пута нижи него данас, прије 10 година је био дупло нижи није био ни 10 милијарди. То су све ствари које показују неки напредак из године у годину, тако и плате ако би упоређивали. Нешто што ми не можемо мјерити, а то је индивидуално задовољство", каже Милуновић.
Како каже, од 2008. године Републички завод за статистику се не бави потрошачком корпом, али дешавања свакако прате.
"Од 2002. године до данас, ми имамо негативан природни прираштај узастопно. Што значи да неко ко је рођен 2002. године, данас завршава факултет и де на тржиште рада и сваке године ће на тржиште рада мање улазити радне снаге од оних који излазе са тржишта рада. Зато ће доћи можда до недостатка радника, па је тај сценарио поприлични и видљив уназад пар година", наводи Милуновић.
Према његовим ријечима, у Републици Српској је у 10-ак највећих градова концентрисано 70% становништва.
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