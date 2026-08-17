Бошњачки политичари "забринути" за Републику Српску

Аутор:Бранка Дакић
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Да ли се и у којој мјери задужује Република Српска, с ким има дипломатску и сваку другу сарадњу, коме додјељује, а од кога добија признања, како живе грађани Републике Српске – о свему овоме "брину" политичари из Сарајева.
Након Елмедина Конаковића, међу "најзабринутијима" су Сабина Ћудић и Бакир Изетбеговић. Биљежимо неке од изјава у посљедњих неколико мјесеци.
"Недавно сам била у Приједору. Степен сиромаштва коме сам тамо свједочила је застрашујући", наводи Сабина Ћудић, предсједник Наше странке.
"Надам се да ће опозиција побиједити на изборима ове године. Милорад Додик се неком силом мора ријешити", каже Бакир Изетбеговић, предсједник СДА.
Није јасно зашто је Ћудић ишла у Приједор да мјери, како каже, степен сиромаштва, када то може урадити у било којој локалној заједници у Федерацији. Зашто Изетбеговић прижељкује побједу опозиције – то је мало јасније. Мада, не би требало да буде његова брига кога ће бирати грађани Републике Српске, која за Елмедина Конаковића спада у спољну политику. Претпостављамо да је тако, јер се министар иностраних послова потрудио да сними и видео поруку за грађане Српске.
"Знате ли да Милорад Додик завлачи руку у џеп људима који живе у бх. ентитету Република Српска? Знате то. Али, овај други дио је важан – тј новац који би требао доћи у бх. ентитет Република Српска, он шаље у Албанију и Црну Гору", рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова у Савјету министара БиХ.
Бошњачки политичари опет воде кампању за опозицију у Републици Српској, док истовремено нападају Милорада Додика и СНСД. Ништа ново, неке су од порука из Српске.
"Толика опсједнутост Републиком Српском и њеним политичким представницима само показује колико су немоћни да одговоре на све веће изазове у Федерацији БиХ. Један од најгласнијих у тој кампањи, по обичају, јесте Елмедин Kонаковић. Најављивао је да ће багером почистити СНСД, а на крају су багером почишћени његови политички ментори, међу којима је и Kристијан Шмит", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ .
„Што се он мијеша у Републику Српску? Шта он има с тим? Знате ли колико он има проблема и колико би он могао бити користан за све грађане БиХ, само да ради свој посао. Нека је жив и здрав, не интересује ме“, рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Конаковић и сарајевска „Тројка“ мандат завршавају без резултата, а бирачком тијелу морају приложити рачуне. Како резултата нема, покушавају са нападима на Републику Српску у нади да ће на тај начин њихов нерад пасти у заборав.
„Пошто им је рејтинг на дну, окренули су се старој опробаној методи, нападу на Милорада Додика и Републику Српску. Пошто је Милорад Додик изложен нападима бошњачких политичара, ми смо сигурни да је оно што ради потпуно исправно“, рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Република Српска има своје легитимно изабране представнике власти и о томе не треба да брину у другом ентитету, поручују аналитичари.
„У БиХ ствари треба да буду предмет договора и разговара три конститутивна народа, а не изношење личних ставова, јер најчешће када говоримо о нападима на Републику Српску, то се увијек сведе на једну особу, Милорада Додика“, рекао је Бојан Шолаја, аналитичар.
Шолаја закључује и да се нико у Републици Српској не брине за Федерацију, те да је циљ изабраних представника власти јачање Српске, док су у Федерацији опсједнути Српском.
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