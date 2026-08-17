Значајан напредак у области стамбеног збрињавања и борачких права у Дистрикту

Аутор:АТВ редакција
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Програм потпуног стамбеног збрињавања ратних војних инвалида од прве до четврте категорије и породица погинулих бораца на подручју Брчко дистрикта биће завршен у наредних пет до шест мјесеци, изјавио је данас у Брчком министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Након састанка са градоначелником Синишом Милићем и представницима локалних удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, Остојић је прецизирао да су у дистрикту остала још само два неријешена стамбена питања из ове категорије, од којих ће једно бити ријешено до краја године, а друго почетком наредне.
Остојић је нагласио да је буџет за борачко-инвалидску заштиту на нивоу Републике Српске у протекле четири године порастао са 240 на 620 милиона КМ, те похвалио руководство дистрикта за усвајање локалних прописа о допунским правима бораца.
"Настојаћемо да ријешимо и запошљавање дјеце погинулих бораца. На јавни позив из Брчког се пријавило шесторо дјеце из ове категорије – једно ће питање ријешити кроз програм самозапошљавања уз подршку Владе Српске, док за преосталих петоро тражимо модалитет у сарадњи са локалним властима", навео је Остојић.
Градоначелник Брчког Синиша Милић истакао је да је у протекле три до четири године остварен кључни помак у материјалном положају борачке популације, те подсетио да је Дистрикт у мају усвојио нови Закон о допунским правима демобилисаних бораца, чија пуна примјена почиње наредне године.
Предсједник Борачке организације у Брчко дистрикту Цвјетко Симић изразио је задовољство исходом разговора, нагласивши да борачке категорије у Дистрикту уживају потпуно равноправан статус и обим права као и у свим локалним заједницама у Републици Српској, преноси Срна.
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