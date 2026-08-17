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Значајан напредак у области стамбеног збрињавања и борачких права у Дистрикту

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 17:04

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Остојић Милић Дистрикт Брчко
Фото: Srna

Програм потпуног стамбеног збрињавања ратних војних инвалида од прве до четврте категорије и породица погинулих бораца на подручју Брчко дистрикта биће завршен у наредних пет до шест мјесеци, изјавио је данас у Брчком министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.

Након састанка са градоначелником Синишом Милићем и представницима локалних удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, Остојић је прецизирао да су у дистрикту остала још само два неријешена стамбена питања из ове категорије, од којих ће једно бити ријешено до краја године, а друго почетком наредне.

Остојић је нагласио да је буџет за борачко-инвалидску заштиту на нивоу Републике Српске у протекле четири године порастао са 240 на 620 милиона КМ, те похвалио руководство дистрикта за усвајање локалних прописа о допунским правима бораца.

"Настојаћемо да ријешимо и запошљавање дјеце погинулих бораца. На јавни позив из Брчког се пријавило шесторо дјеце из ове категорије – једно ће питање ријешити кроз програм самозапошљавања уз подршку Владе Српске, док за преосталих петоро тражимо модалитет у сарадњи са локалним властима", навео је Остојић.

Градоначелник Брчког Синиша Милић истакао је да је у протекле три до четири године остварен кључни помак у материјалном положају борачке популације, те подсетио да је Дистрикт у мају усвојио нови Закон о допунским правима демобилисаних бораца, чија пуна примјена почиње наредне године.

Предсједник Борачке организације у Брчко дистрикту Цвјетко Симић изразио је задовољство исходом разговора, нагласивши да борачке категорије у Дистрикту уживају потпуно равноправан статус и обим права као и у свим локалним заједницама у Републици Српској, преноси Срна.

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Тагови :

Радан Остојић

Брчко дистрикт

Борци Републике Српске

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

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