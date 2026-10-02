Једна особа погинула у несрећи на ауто-путу

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа настрадала је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос на ауто-путу ка Београду, на дионици између петљи Бановци и Батајница.
Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, несрећа се догодила око 6.15 часова из за сада непознатих разлога.
Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на лице мјеста, али су љекари могли само да констатују смрт једне особе.
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Због саобраћајне незгоде, саобраћај се на овој дионици одвија успорено претицајном траком, док полиција на лицу мјеста врши увиђај.
Како је раније саопштено из ЈП "Путеви Србије", возачима се савјетује да буду посебно опрезни и да брзину кретања прилагоде условима на путу.
Истрага, која би требало да утврди све околности ове несреће, је у току.
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