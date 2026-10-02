Logo

Једна особа погинула у несрећи на ауто-путу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 09:42

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Једна особа настрадала је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос на ауто-путу ка Београду, на дионици између петљи Бановци и Батајница.

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, несрећа се догодила око 6.15 часова из за сада непознатих разлога.

Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на лице мјеста, али су љекари могли само да констатују смрт једне особе.

Учионица

Свијет

Бивши ученици упали наоружани у школу: Убили замјеницу директора, ранили још три особе

Због саобраћајне незгоде, саобраћај се на овој дионици одвија успорено претицајном траком, док полиција на лицу мјеста врши увиђај.

Како је раније саопштено из ЈП "Путеви Србије", возачима се савјетује да буду посебно опрезни и да брзину кретања прилагоде условима на путу.

Истрага, која би требало да утврди све околности ове несреће, је у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Ауто-пут

Батајница

Београд

Коментари (0)

Прочитајте више

Путин о састанку с Додиком: Србима се намећу одређене одлуке - то је неправедно

Свијет

Путин о састанку с Додиком: Србима се намећу одређене одлуке - то је неправедно

10 ч

4
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Економија

Минић за АТВ: Стижу нове инвестиције - Српска отвара прозор у свијет

10 ч

1
Полиција МУП Републике Српске

Република Српска

МУП Српске издао важно обавјештење за грађане

10 ч

2
Путин: Бомбардовање Југославије покренуло преокрет ка владавини силе

Регион

Путин: Бомбардовање Југославије покренуло преокрет ка владавини силе

10 ч

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Бициклиста преминуо након што му је позлило током вожње

12 ч

0
На ВМА доступан "сајбер нож" за лијечење онколошких пацијената

Србија

На ВМА доступан "сајбер нож" за лијечење онколошких пацијената

22 ч

0
Бивши вођи такозване ОВК Хашим Тачи

Србија

Тачију продужен притвор

1 д

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

У ланчаном судару учествовало 10 аутомобила: Више особа повријеђено

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

21

Саслушано шест свједока у предмету Меморијалног центра Сребреница

19

21

Медведев: Захваљујући СНСД-у Бањалука одлучно брани право да гради своју будућност

19

17

У ЦИК-у увјеравају да је све спремно, у ГИК-овима бројни проблеми

19

17

За шта гласамо на предстојећим изборима?

19

06

Саво Минић: Бањалуко, хвала!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима