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МУП Српске издао важно обавјештење за грађане

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02.10.2026 09:06

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Полиција МУП Републике Српске
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске (МУП) издало је важно обавјештење за грађане уочи Општих избора, а које се односи на издавање личних докумената и одређених забрана.

Из МУП-а наглашавају да ће поводом одржавања Општих избора, у дане викенда радити локације за издавање личних докумената Министарства и то:

  • у суботу 03.10.2026. године у периоду од 07,00 до 19,00 часова и
  • у недјељу 04.10.2026. године у периоду од 07,00 до 19,00 часова.

"У наведене дане, грађанима ће бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију", поручују из МУП-а.

Забране

Осим тога, МУП је навео да ће на снази бити и забране превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају."

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"У циљу предузимања мјера и радњи поводом наступајућих Општих избора на подручју Босне и Херцеговине, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је наредбу о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске, осим за превоз противградних ракета за потребе ЈП 'Противградна превентива Републике Српске' А.Д. Градишка, као и за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета у недјељу, 04. октобра 10.2026. од 00,00 часова до 05.10.2026. године до 06,00 часа. Министарство у сједишту, ПУ и ПС, за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме", наглашавају у МУП-у.

У истом периоду, у циљу предузимања безбједносних мјера и радњи, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је Наредбу о забрани саобраћаја за теретна возила преко 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Избори 2026

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