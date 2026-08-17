Треба ли омогућити и образовање дјеце код куће?

Аутор:Магдалена Глигић
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Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у школу, изричит је Закон о основном образовању и васпитању Републике Српске. Основно образовање је обавезно и оно је прописано да се дешава у јавним школским установама. Нема информација о забиљеженим случајевима да родитељи у Српској перманентно школују дјецу код куће.
"Немају могућност као у Америци, наш образовни систем је такав да образовање односно наставу изводе школовани људи наставници, професори разредне наставе", рекла је Наташа Цвијановић, помоћник министра просвјете и културе Републике Српске.
Закон ипак прописује наставу на даљину. Министарство просвјете и културе има и Правилник о томе. Правилник је донесен као посљедица изазова с пандемијом корона вируса, али је предвидио и организацију наставе на даљину за појединачне ученике на захтјев, уколико је оправдано. Дјеца су, у сваком случају, и даље у оквиру јавног школског система.
"Ми имамо е-платформу, е-наставку гдје постоји могућност да се организује та настава на даљину, односно да дјеца од куће похађају наставу. Имамо могућност у реалном времену да дијете прати наставу уколико школа има те могућности, техничке", рекла је Наташа Цвијановић, помоћник министра просвјете и културе Републике Српске.
Званичних захтјева за измјене закона нема, о теми се мало говори, али није да родитељима понекад не прође кроз главу.
Сања Топић мајка је четворо дјеце и њена, као и сва друга дјеца у Републици Српској, иду у школу. Сања, ипак, сматра да би родитељима требало да се дозволи право избора. Са својом дјецом активно је радила али са најмлађим дјететом које је тренутно школарац више него икада. Образовање код куће сматра као добру опцију за оне родитеље који своју дјецу желе сами подучавати.
"Што се тиче основне, школаца, посебно до петог до разредне наставе до преласка у предметну наставу јер родитељи свакако раде са дјецом и та опција ако је потребна није уопште лоша. Наше школство доста је остало у периоду прошлог вијека нема никаквих промјена", каже Сања Топић, мајка.
Школовање код куће подржава и директор основне школе Георги С. Раковски. Како каже, често се сумња у рад просвјетних радника тако да родитељима треба да се остави та могућност, јер већ свакако напорно раде са својом дјецом код куће.
„ Ја сам гледала људе који се баве послом инфлуенсера или типа раде онлајн, видјела сам у Аустралији брачни пар са троје мале дјеце и они путују у неком великом аутобусу и живе тако јел, дјеца уче у аутобусу у тој путујућој кући и никаквих проблема нема", рекла је Ивана Љубојевић, директор ОШ "Георги Стојков Раковски".
Осим родитеља у Америци и Аустралији, многи родитељи дјеце у Европи могу своју дјецу образовати код куће. У земљама у којима је одобрено родитељи могу сами образовати своје дијете или изабрати учитеља, осим у Словачкој, Швајцарској и Лихтенштајну гдје родитељ или изабрани учитељ морају имати стручне квалификације за учитеља. У Чешкој, Италији и Норвешкој законом је дефинисан минималан ниво образовања који особа која подучава дијете кући мора да има. У Француској не траже посебне стручне квалификације како би се осигурала оваква врста образовања. Од 27 чланица Европске уније само Њемачка, Шпанија, Шведска, Румунија, Литванија и Хрватска немају законски регулисано право школовања код куће. Психолог Александар Милић подржава образовање код куће али наглашава да родитељи морају бити одговорни.
"Код добрих случајева гдје су успјели родитељи створити добре навике гдје дјеца нису заробљена телефонима игрицама и друштвом које је деликвентно. Код добрих случајева када би ми то експериментално дозволили али дозволићете да мора бити увид у стање, не можемо поклонити повјерење а имати лоше резултате", рекао је Александар Милић, психолог
Много је сложених "за" и сложених "против" образовања дјеце код куће. Закон у Српској је јасан – школа је обавезна и то у школи. Па ипак, није све тако црно-бијело. Закон прописује казне од 100 КМ до 500 КМ за родитеље који пропусте обавезу уписа у школу, те пријаву Центру за социјални рад. Даље све иде у оквир Породичног закона и процјене занемаривања дјетета, а у том смислу сваки појединачни случај би ишао у редовну процедуру тужилачких и на концу судских одлука, у којим се за евентуално одузимање старатељства сагледава далеко више фактора од самог уписа у јавну школску установу.
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