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Медицински факултет на јесен на новој, модернизованој локацији

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Аутор:

Лана Остојић
17.08.2026 19:22

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Премијер Републике Српске Саво Минић на Медицинском факултету УНИБЛ
Фото: ATV

До изградње медицинског кампуса, Медицински факултет добиће простор за савременију наставу у згради старе хирургије. Уз подршку Владе Српске, објекат би требало да буде опремљен савременом опремом, а један од најважнијих садржаја биће симулацијски центар.

"Симулацијски центар представља све оне модерне лутке на којима у савременом свијету не вјежбају само студенти. Вјежбају и специјализанти и ватрогасци и војска и полиција и спремају се за хитне ситуације, а такав центар то пружа", рекао је Ранко Шкрбић, декан Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци.

Будући кампус требало би да обједини и друге садржаје неопходне студентима. Међу њима је и библиотека са читаоницом која ће бити доступна 24 часа дневно. Још не можемо прецизирати потребна средства, али биће то милионска улагања, поручио је премијер Српске.

"Влада ће апсолутно подржати ову иницијативу, министри ће већ добити налог одмах послије овог састанка да све то припремају. Медицински факултет да припреми главни пројекат и да објављујемо јавне набавке како би што прије, да не кажем до касне јесени, могли тај капацитет смјештајни да уредимо", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Намјера је и да се студентима који долазе из других градова олакша приступ примарној здравственој заштити. Приједлог је да Бањалука и Источно Сарајево организују систем који би студентима омогућио да здравствене услуге добијају тамо гдје студирају, без непотребних одлазака код породичних љекара у мјесту пребивалишта.

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Тагови :

Медицински факултет

Медицински факултет УНИБЛ

Бањалука

Саво Минић

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