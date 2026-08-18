Амиџић: Нова потврда колики је међународни кредибилитет Српске

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да пројекат "Унапређење геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности – додатно финансирање" укупне вриједности за Републику Српску 35,2 милиона евра нова потврда колики је међународни кредибилитет Републике Српске.
"Недвосмислено је показано да су отклоњене све блокаде које су постојале према нама и финансијски притисци према Републици Српској", истакао је Амиџић.
Он је навео да међународне финансијске институције, у овом случају Међународна банка за обнову и развој потврдила кредибилитет Владе Републике Српске што доказује и овај пројекат.
Амиџић је истакао да је ријеч о кредиту са грејс периодом од седам година и роком отплате 32 године.
"Каматна стопа одговара Еурибору, а када узмемо у обзир инфлаторна кретања и дужину периода на који је потписано, можемо рећи, не само да је у питању бескаматни кредит, већ да постоји и одређени дио гранта када се све у коначници прерачуна", рекао је Амиџић новинарима у Бањалуци након што је са министром финансија Српске Зором Видовић потписао супсидијарни споразум за овај пројекат.
Амиџић је истакао да је лаж да су средства из Плана раста бесплатна јер се један дио мора вратити, а начин како ће се трошити одређује Европска комисија.
"То су средства којима они нас задужују и кажу нам које пројекте морамо радити", рекао је Амиџић новинарима у Бањалуци.
Он је навео да постоји процедура по којој су инфраструктурни пројекти одређени од ЕУ, умјесто да то чини Влада Српске.
Он је додао да такви кредити нису повољни, а да је Република Српска данас призната код других међународних финансијских институција код мојих може добити и више средстава од оних доступних Планом раста.
Истакао је да начин утрошка сваког евра одређује Европска комисија. "То је као када бих ја рекао шта је приоритет у вашој кући, а никада нисам био у тој кући", каже Амиџић.
Појаснио је да је План раста нешто што треба да се разложи на праве дијелове, те да он обухвата средства од око 970 милиона евра.
"Од тога, 700 милиона евра су кредити. У јавности се покушава објаснити да је План раста близу милијарду, о томе како треба да се подијеле народу и да нико нема никаквих обавеза. То је 700 милиона евра кредита, а 270 до 280 милиона су грантови", истакао је Амиџић.
Додао је да се тај грант дијели између ФБиХ и Републике Српске и да "лаже свако ко каже да су то нека бесплатна средства за Српску".
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