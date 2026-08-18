У Њемачкој затворено 15.000 ресторана и хиљаде љекарских ординација, ово су разлози

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У Њемачкој је прошле године пословање угасило 187.744 компанија, што је готово 10 одсто више него 2024. године и представља највећи број затварања за готово двије деценије, показује данас објављена заједничка анализа Кредитреформа и Лајбницовог центра за европска економска истраживања (ZEW).
Већи број затварања посљедњи пут је забиљежен 2007. године, када је пословање угасило готово 208.000 компанија, преноси Шпигел.
Фирме као главне разлоге за затварање наводе високе трошкове енергије, недостатак квалификоване радне снаге, бирократију и проблем са проналажењем насљедника који би наставио пословање.
"За разлику од ранијих година, сада пословање прекидају и фирме које су заправо здраве", рекао је представник Кредитреформа, Патрик-Лудвиг Ханц.
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Посебно су погођени угоститељски сектор и здравство. Око 15.000 ресторана и смјештајних објеката затворило је пословање током 2025. године, за 15 одсто више него годину раније. Поред тога, прошле године затворено је готово 11.000 предузећа у том сектору, приближно двоструко више него 2008. године, а од тог броја је угашено скоро 5.500 љекарских ординација, што је 23 одсто више него 2024.
У индустрији Њемачке је прошле године затворено око 11.000 фирми, 10 одсто више него годину раније.
Затварање фирми не значи нужно да су оне пропале, пошто је само 13 одсто од готово 190.000 затварања било посљедица стечајног поступка.
Све већи број власника једноставно одлази у пензију без могућности да пронађе насљедника који би продужио бизнис, што је фактор који је одговоран за трећину затварања компанија.
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