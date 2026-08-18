Манијак са маском Чакија терорисао пролазнике: Полиција на ногама

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац са маском лутке Чаки наводно је насумично напао и узнемиравао шест особа у Филаделфији, а једну жену која је џогирала упитао је да ли је "спремна да умре", саопштила је полиција.
Осумњичени, за којег полиција вјерује да је црнац стар између 16 и 20 година, током свега 15 минута рано у среду ујутру терорисао је људе који су се затекли на улицама. За њим се и даље трага.
Младић је нешто послије 5.20 часова ушао у продавницу Данкин Донатса носећи "препознатљиву маску за Ноћ вештица са ликом лутке Чаки", али су запослени одбили да га услуже због његовог необичног понашања, рекао је капетан полиције Филаделфије Џејсон Смит на конференцији за новинаре у понедјељак.
Након тога је, како се сумња, почео да прилази људима на оближњим локацијама, док је све време снимао мобилним телефоном.
Маскирани младић наводно је нешто добацио мушкарцу који је носио рефлектујући прслук, а затим почео да га јури.
Потом је, према наводима полиције, пришао жени која је џогирала и почео да је узнемирава. Она је касније случај пријавила полицији.
"Држао је мобилни телефон испред ње и тада је упитао: 'Да ли си спремна да умреш?'", рекао је Смит описујући инцидент.
"Дјеловала је престрављено, а мушкарац ју је поново упитао: 'Да ли си спремна да умреш?' Очигледно није била спремна да умре, па је почела да бежи", додао је полицијски капетан.
Жена је повриједила ногу покушавајући да побјегне и све вријеме је "вриштала и дозивала помоћ".
Маскирани мушкарац могао би да се суочи са оптужбама за пријетње, узнемиравање, напад, безобзирно угрожавање и застрашивање, рекао је Смит.
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Полиција наводи да би могао да буде оптужен и за кривично дјело повезано са оружјем јер је током претњи жени десну руку држао иза леђа, иако се на снимцима надзорних камера не види да је имао оружје.
Свједокиња по имену Џамека рекла је да је покушала да упозори жену на маскираног мушкарца који јој се приближавао.
"Почела сам да јој машем са друге стране раскрснице и говорим: 'Хеј, неко је иза тебе, погледај иза себе'", рекла је.
Џамека је потом одлучила да се супротстави маскираном мушкарцу и ударила га ногом у груди.
"Дјеловао је потпуно дезоријентисано, као да ни сам не зна шта заправо жели. Имала сам кесе код себе, али није покушавао да их узме", рекла је.
"Није изгледало ни као да заиста покушава да уђе у Ла Коломб да би нешто урадио, па сам помислила: 'Добро, хајде да видимо умеш ли да се бијеш', а није умио."
За осумњиченим је покренута потрага, а Смит је поручио да ће полиција учинити све што може како би га пронашла, пише Њујорк пост.
"Вјерујте ми када вам кажем да ћемо дати све од себе да пронађемо ову особу", рекао је.
Радница у кафићу Кејт Иган рекла је да је читав случај веома узнемирујући.
"Заиста је узнемирујуће када само покушавате да стигнете на посао, а овакав младић активно терорише жене", рекла је.
"Заиста се надам да ће бити ухваћен."
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