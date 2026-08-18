Трамп објавио мапу са Ормуским мореузом: ''Нова територија САД''

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп објавио је на свом налогу на мрежи "Truth Social" слику мапе са Ормуским мореузом изнад које је натпис "Нова територија САД".
На мапи коју је објавио Трамп заокружен је Ормуски мореуз, који се налази између Ирана и Омана.
JUST IN - Trump: pic.twitter.com/A7XVvaomkI— Disclose.tv (@disclosetv) August 18, 2026
Амерички предсједник изјавио је у петак, 14. августа, да ће ускоро прогласити Ормуски мореуз америчком територијом.
"У суштини, то и јесте. Имамо блокаду, ниједан брод не пролази, осим ако ми то не желимо", рекао је тада Трамп и додао да је Иран претрпио "веома тежак пораз".
(Срна)
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