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Трамп објавио мапу са Ормуским мореузом: ''Нова територија САД''

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 14:52

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Предсједник САД Доналд Трамп говори о модернизацији Међународног аеродрома „Далес“ у Овалном кабинету Бијеле куће, у сриједу, 29. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп објавио је на свом налогу на мрежи "Truth Social" слику мапе са Ормуским мореузом изнад које је натпис "Нова територија САД".

На мапи коју је објавио Трамп заокружен је Ормуски мореуз, који се налази између Ирана и Омана.

Амерички предсједник изјавио је у петак, 14. августа, да ће ускоро прогласити Ормуски мореуз америчком територијом.

"У суштини, то и јесте. Имамо блокаду, ниједан брод не пролази, осим ако ми то не желимо", рекао је тада Трамп и додао да је Иран претрпио "веома тежак пораз".

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Ормуски мореуз

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