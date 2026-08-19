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Правило 72 сата које може да сачува везу од пропасти

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 11:07

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Љубав плажа
Фото: pexels/Gantas Vaičiulėnas

Правило 72 сата нови је концепт који се проширио интернетом, а намијењен је паровима који желе да побољшају интимни живот.

Идеја је једноставна – партнери би требало да остваре неки облик интимности, било сексуални однос или другу врсту физичке блискости, најмање једном у три дана. На друштвеним мрежама овај приступ изазвао је подијељене реакције. Док једни сматрају да је превише механички и напоран, други су идејом одушевљени.

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Исти приступ, ново име

Сама замисао није нова и надовезује се на раније расправе о предностима планирања секса.

Истраживање о везама и интимности портала "Тхе Кнот" из 2024. године показало је да само два одсто парова планира секс, док је истовремено 24 одсто њих незадовољно својим сексуалним животом.

Правило 72 сата у суштини представља исти аргумент, само под новим, памтљивијим називом. Полази од тога да се сексуални живот не одржава сам од себе, већ захтијева свјесну одлуку и труд.

Мишљења стручњака подијељена

Сексуална терапеуткиња и тренерка Леигх Норен објаснила је за "Стyлист" да структурисани приступ интимности може бити користан.

"Интимност, била она физичка, емоционална или сексуална, у дугим везама често заврши на дну листе приоритета", изјавила је.

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"Иако нас Холивуд увјерава да око тога не треба да се трудимо ако смо са правом особом, то једноставно није истина."

Норен додаје да паровима којима рутина одговара правило 72 сата може да послужи као редовни подсјетник, а не као строги рок.

Међутим, не слажу се сви са таквим приступом. Мариан Мартинез, терапеуткиња за секс и везе из "Смиле Макерс Цоллецтион", за исти медиј изјавила је да сматра да ово правило промашује суштину проблема.

"Већина људи не престаје да има сексуалне односе зато што су заборавили да их упишу у календар. Престају јер су исцрпљени, огорчени, отуђени, јер је ментални терет неравномјерно распоређен или зато што је жеља постала само још једна обавеза коју морају да испуне."

Према њеном мишљењу, наметање временског оквира за секс неће ријешити те проблеме, а рок од 72 сата за парове у таквој ситуацији може постати само још један извор притиска и осјећаја неуспјеха.

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Договор је кључан, не интервал

Истраживање спроведено на Новом Зеланду 2024. године показало је да су жене које имају сексуалне односе најмање једном недјељно најзадовољније својом везом. То указује на везу између учесталости и задовољства, али само до одређене тачке.

Правило 72 сата за већину парова уклапа се у тај временски оквир. Успјех методе зависи од тога да ли су оба партнера истински посвећена циљу или ће једна особа то доживјети као још један задатак који друга није испунила, преноси Б92.

На крају, конкретан број дана је споредан. Када функционише, правило 72 сата успијева да пребаци секс из категорије нечега што би се "могло догодити" у категорију заједничке одлуке и активности.

Било да је ријеч о три дана или једном недјељно, интервал је мање важан од договора који стоји иза њега.

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Овакав приступ неће ријешити дубље проблеме у вези, али за парове који су једноставно запоставили интимност може бити добар први корак.

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љубавне везе

Љубав

Сексуални односи

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