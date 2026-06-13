Logo

УКЦ о стању возача који је повријеђен код Приједора: Животно је угрожен

Аутор:

АТВ
13.06.2026 13:56

Коментари:

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Возач аутомобила "бе-ем-ве" из Приједора иницијала А. В. животно је угрожен и прикључен је на респиратор након што је тешко повријеђен у удесу на магистралном путу Приједор - Сански Мост, а хоспитализован је у Клиници за анестезију и интензивно лијечење УКЦ-а Републике Српске.

Пацијент је прикључен на апарат за механичку вентилацију, а све даље прогнозе су неизвјесне, речено је Срни из ове здравствене установе.

Полиција Републике Српске

Хроника

Тежак удес код Приједора: Четири особе повријеђене, возач "BMW-а" пребачен на УКЦ Српске

Из Полицијске управе Приједор данас је саопштено да су три лица тешко повријеђена, а једно лакше у синоћњој саобраћајној незгоди на магистралном путу Приједор - Сански Мост у Оштрој Луци.

Тешко су повријеђени возач "бе-ем-веа" А. В, као и два лица из Санског Моста која су била у аутомобилу "пежо", док је возач С. Б. задобио лакше повреде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

УКЦ Републике Српске

удес

Приједор

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Прочитајте више

Нина Бадрић повриједила ногу на наступу у Бањалуци

Бања Лука

Нина Бадрић повриједила ногу на наступу у Бањалуци

3 ч

0
"Традиционални лов на Крајишнике": На улазу у Хрватску ухапшен Србин Милован Перић

Регион

"Традиционални лов на Крајишнике": На улазу у Хрватску ухапшен Србин Милован Перић

3 ч

0
Пао авион у Индији, погинуло пет војника

Свијет

Пао авион у Индији, погинуло пет војника

3 ч

0
Вода

Свијет

Упозорење! Прокувајте воду прије употребе, откривена опасна бактерија

3 ч

0

Више из рубрике

Тежак удес код Приједора: Четири особе повријеђене, возач "BMW-а" пребачен на УКЦ Српске

Хроника

Тежак удес код Приједора: Четири особе повријеђене, возач "BMW-а" пребачен на УКЦ Српске

6 ч

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Хроника

Ухапшен због навођења на проституцију

23 ч

0
Бањалука: Оптужени за крађу 50.000 КМ ослобођен оптужбе

Хроника

Бањалука: Оптужени за крађу 50.000 КМ ослобођен оптужбе

1 д

0
Бик убио мушкарца на фарми у Србији

Хроника

Бик убио мушкарца на фарми у Србији

1 д

0

  • Најновије

16

59

Холандија тестира кампове за ратне заробљенике

16

49

Три једноставна оброка, која можете припремити код куће за гледање утакмица

16

29

Ово је прва жена Баје Малог Книнџе: Родила четворо д‌јеце, а у јавности се не појављује

16

26

Клоп ударио на ФИФА-у: Надам се да фудбал неће постати прекид између реклама

16

12

Спавају висећи на конопцима и не сједају 12 година!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима