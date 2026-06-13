УКЦ о стању возача који је повријеђен код Приједора: Животно је угрожен

Аутор:АТВ
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Возач аутомобила "бе-ем-ве" из Приједора иницијала А. В. животно је угрожен и прикључен је на респиратор након што је тешко повријеђен у удесу на магистралном путу Приједор - Сански Мост, а хоспитализован је у Клиници за анестезију и интензивно лијечење УКЦ-а Републике Српске.
Пацијент је прикључен на апарат за механичку вентилацију, а све даље прогнозе су неизвјесне, речено је Срни из ове здравствене установе.
Хроника
Тежак удес код Приједора: Четири особе повријеђене, возач "BMW-а" пребачен на УКЦ Српске
Из Полицијске управе Приједор данас је саопштено да су три лица тешко повријеђена, а једно лакше у синоћњој саобраћајној незгоди на магистралном путу Приједор - Сански Мост у Оштрој Луци.
Тешко су повријеђени возач "бе-ем-веа" А. В, као и два лица из Санског Моста која су била у аутомобилу "пежо", док је возач С. Б. задобио лакше повреде.
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