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Нина Бадрић повриједила ногу на наступу у Бањалуци

Аутор:

АТВ
13.06.2026 13:15

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Нина Бадрић повриједила ногу на наступу у Бањалуци
Фото: Facebook/Nina Badrić/screenshot

Регионална звијезда Нина Бадрић наступила је синоћ, 12. јуна у Бањалуци на тврђави Кастел, а том приликом повриједила је и ногу.

"Концерт у Бањалуци био је толико добар да је публика остала без гласа, а ја без зглоба. Хвала вам на љубави, савршеном пјевању, а сљедећи пут долазим с новим хитовима и резервним дијеловима", написала је пјевачица на Фејсбук профилу.

Нина Бадрић
Нина Бадрић

Она је објавила и фотографију на којој се види повријеђена нога.

Подсјећамо, Бадрићева је наступила у оквиру трећег "Banja Luka Coffee Festa" који се одржава на Кастелу.

(независне)

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Нина Бадрић

Бањалука

Нина Бадрић повриједила ногу

Нина Бадрић повреда

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