Нина Бадрић повриједила ногу на наступу у Бањалуци

Аутор:АТВ
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Регионална звијезда Нина Бадрић наступила је синоћ, 12. јуна у Бањалуци на тврђави Кастел, а том приликом повриједила је и ногу.
"Концерт у Бањалуци био је толико добар да је публика остала без гласа, а ја без зглоба. Хвала вам на љубави, савршеном пјевању, а сљедећи пут долазим с новим хитовима и резервним дијеловима", написала је пјевачица на Фејсбук профилу.
Она је објавила и фотографију на којој се види повријеђена нога.
Подсјећамо, Бадрићева је наступила у оквиру трећег "Banja Luka Coffee Festa" који се одржава на Кастелу.
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