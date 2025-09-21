Logo

Нина Бадрић посјетила Острог

21.09.2025

13:57

Нина Бадрић посјетила Острог

Позната хрватска пјевачица Нина Бадрић посјетила је манастир Острог и своје импресије подијелила са пратиоцима на друштвеним мрежама.

ина је објавила фотографије и снимке манастира који је одушевио, али је и открила с ким је обишла једно од најзначајнијих православних светилишта.

Друштво јој је правила популарна српска глумица Наташа Нинковић, с којом негује дугогодишње пријатељство.

Њих две су позирале насмијане крај фреске Свете Тројице, а призор је одушевио фанове који су их обасули комплиментима, преноси Телеграф.

