Нина Бадрић посјетила Острог

21.09.2025
13:57
Коментари:0
Позната хрватска пјевачица Нина Бадрић посјетила је манастир Острог и своје импресије подијелила са пратиоцима на друштвеним мрежама.
ина је објавила фотографије и снимке манастира који је одушевио, али је и открила с ким је обишла једно од најзначајнијих православних светилишта.
Друштво јој је правила популарна српска глумица Наташа Нинковић, с којом негује дугогодишње пријатељство.
Њих две су позирале насмијане крај фреске Свете Тројице, а призор је одушевио фанове који су их обасули комплиментима, преноси Телеграф.
