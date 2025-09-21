Свађа јутјубера око Едите Арадиновић, причали о перверзијама које су јој радили

Извор:
Бака Прасе је јавно испричао детаље наводног односа његовог бившег пријатеља Лукса и Арадиновићеве, а она се потом огласила, демантујући све што је Богдан Илић изјавио
Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, недавно је ушао у јавни сукоб с црногорским јутјубером Луком Бојовићем, познатијим као Лукс.
Лукс се огласио на свом Јутјуб налогу, гдје је рекао да се због сукоба с Баком осјећа угрожено. Свађа између њих је настала због наградних игара које Лука организује путем друштвених мрежа, а за које Богдан тврди да су намјештене и да тиме Бојовић вара људе како би зарађивао и добијао већи број пратилаца. Осим тога, Богдан је Луксу јако замјерио и то што је почео да снима Јутјуб клипове с његовим бившим другом, који му наводно дугује 20.000 евра.
Ипак, све је постало још занимљивије када је Бака у све умијешао и Едиту Арадиновић. Илић је испричао да је Лукс тврдио да је био у вези са Едитом и да су практиковали разне перверзије у сексуалним односима.
- Лукс је причао како хоће да ј*** ту, да ли је ј**** или није... Причао је да ју је водио по неким кућицама, да су се к****и, мували, ј****и, гурали једно другом прст у д**е. А да ли вас занима ко је та другарица, то неће да каже која је другарица па одлучује да лаже мало, да испадне да ја мувам рибе од другара? ВТФ? Тебра, ја сам много ствари, али гњида, бураз... Ја живим по кодексима један на један. Нема код мене да ја мувам рибу од другара. Прије бих себи одсјекао руку него то да урадим. Јавна је личност. Причао је да је блејао с њом, пр*као у очи, да су гурали прст у д*пе једно другом, сатанизам. Она ме је данас отпратила игром случајева, не знам зашто, а ја сам окачио стори с њом. Мора да јој је Лукс нешто испричао, а ја сам с њом добар одраније. Едита - испричао је Богдан у коментару на Бојовићев клип.
На ово је реаговала и Едита, која се уживо укључила у Богданов лајв.
- Стварно си ме на неки начин осрамотио. Какве си све оно глупости изговарао, брате? Стварно је глупо да као мушкарац причаш тако, а ја сам жена и притом мало старија од тебе - упитала га је шокирана пјевачица.
- Ја сам само цитирао твог другара и никад те не бих поменуо у животу да те он, слина, није убацио у машину да би себе опрао. Лик нема никакве везе с тобом. Поменуо те је јер намјешта награде, да би мене облатио. Ја ти се извињавам јавно. Тебе цијеним и знам да ниси у том фазону. Зашто си ме отпратила? Да ли то има везе са одређеном особом с којом си се свађала јавно? - упитао је Прасе.
- Рећи ћу ти то приватно, то сад више није ни тема. С Луксом нисам била никада у животу. Он зна врло добро да је наша заједничка другарица била с њим у вези. Ја сам их упознала. Није ми било добро кад сам чула какве вулгарне ријечи говориш. Ти знаш мог бившег момка, не знаш садашњег. Сад треба неко то да гледа, како ћу се ја опрати од тога? - причала је Едита.
- Да ли сам ја тебе мувао? - интересовало је јутјубера.
- Нема простора о томе да се прича. Он је направио грешку и убацио ме у причу. Ријешићу ја то с њим на свој начин. Никада ме ниси мувао, познајемо се годинама. Нисам била ни с тобом ни с Луксом. Језиво ми је да се ја уплићем у то, не пратим вашу свађу. Зашто да ја испаштам? Не могу да се опоравим. Људи који ме знају ме зову и питају докле више са мном скандали. Желим да се овим причама стане на крај - закључила је Арадиновићева.
