Ђани и Слађа купили стан на обали мора

20.09.2025
19:52
Коментари:0
Пјевач Радиша Трајковић Ђани и његова супруга Слађана купили су некретнину у самом срцу Будве.
Ђани и Слађа су недавно пазарили стан с погледом на море, чиме су испунили дугогодишњу жељу за поседовањем љетњег кутка у Црној Гори.
Ова популарна туристичка дестинација, позната по плажама, ноћном животу и луксузним комплексима, често је домаћин домаћим јавним личностима, а сада се и брачни пар Трајковић може похвалити да има свој кутак уз обалу.
"Да, тачно је! Стан није велик, али је сладак и задовољни смо. Била ми је то велика жеља, ми ћемо овде долазити, мада смо некретнину наменили нашој деци", рекла је Слађа за 24sedam, не скривајући задовољство због нове инвестиције.
Иако детаљи о самој некретнини, њеној квадратури и тачној локацији нису откривени, познато је да је стан смјештен у дијелу Будве који пружа спектакуларан поглед на море, што додатно подиже његову вриједност и ексклузивност, пише Informer.rs
