Манекенка Бела Хадид у болници, мајка упутила потресну поруку

20.09.2025

16:37

Коментари:

0
Манекенка Бела Хадид у болници, мајка упутила потресну поруку
Фото: Instagram/Bellahadid

Манекенка Бела Хадид води тешку битку са хроничном лајмском болешћу, а њена мајка Јоланда објавила је потресне фотографије из болнице.

У емотивном обраћању Јоланда је признала да јој је тешко да гледа сопствено дијете како тихо пати и да у тим тренуцима осјећа дубоку немоћ.

Како је нагласила, хронични неуролошки облик лајмске болести спада у "невидљиве инвалидитете" које је тешко објаснити другима, а бол кроз који пролази њена кћерка описала је као "непознати пакао".

Јоланда се и сама бори са истом болешћу од 2012. године, али је истакла да је посљедњих година мање говорила о сопственим проблемима како би била потпуно посвећена подршци породици и обољелој кћерки Бели Хадид.

Белина мајка се огласила непосредно након што је манекенка сама на Инстаграму подијелила фотографије из болнице, уз поруку извињења фановима што је често одсутна из јавности, додавши да их воли и да се нада да ће се ускоро вратити.

bela hadid instagram

Сцена

Бела Хадид се приклонила тренду: Поносно истакла природне груди

Подсјетила је да Бела још од 2012. године болује од лајмске болести, заједно са мајком и братом Анваром и да јој је живот од тада обиљежен бројним искушењима.

У обраћању се осврнула на Белину снагу и храброст, називајући је "ратницом" и особом која се неуморно бори за своје здравље, упркос неуспешним терапијама и сталним разочарањима.

Додала је да ниједно дијете не би смјело да пролази кроз бол који Бела осјећа и да она заправо годинама не живи пуним животом, већ учи како да опстане у, како је описала, "затвору сопственог тијела и паралисаног ума".

Поред изражене туге, Јоланда је поручила да осјећа понос и љубав према кћерки, обећавши јој да ће јој увијек бити ослонац и да ће је пратити кроз сваки корак лијечења, без обзира колико тај пут трајао. Увјерена је да чуда постоје и да се нада бржем опоравку, наглашавајући да ће се заједно борити за боље дане.

"Посматрати своју кћерку како у тишини пати било је најдубљи осјећај беспомоћности који сам икада доживјела. Невидљива природа хроничне неуролошке лајмске болести тешко се објашњава и разумије. Покушавам да будем примјер на нашем заједничком путу кроз болест, али мој лични бол не може се упоредити са оним што осјећам гледајући своју кћерку."

Бела Хадид

Сцена

Бела Хадид завршила у болници: Упутила тешке ријечи

Лајмска болест је бактеријска инфекција коју преноси крпељ. Болест се најчешће манифестује као црвени осип у облику "мета" или кружног облика око мјеста уједа крпеља, праћен симптомима попут грознице, умора, главобоље, болова у зглобовима и мишићима.

Ако се не лијечи на вријеме, инфекција може захватити зглобове, срце и нервни систем, доводећи до озбиљнијих компликација.

У Србији годишње оболи око 400 особа од лајмске болести. Само у Београду, у просјеку, сваког дана 30 особа пријави ујед крпеља. За поређење, међу инсектима који преносе инфективне болести на људе и животиње, само комарци преносе више болести од крпеља.

Коментари (0)
