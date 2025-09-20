Пјевачица проговорила о браку: Не кријем партнера!

Извор:
Телеграф
20.09.2025
13:30
Пјевачица Катарина Живковић се породила прије годину дана и на свијет је донијела сина.
Она не крије чињеницу колико ју је ова нова родитељска улога испунила, међутим, никада није крила ни то како је водила дугу борбу за потомство.
О свом првом осећају након порођаја она је недавно говорила те открила како је гледала на бебу преко пута себе и да ли је уопште била свјесна тог тренутка.
"Нисам веровала да је то моје дете, помислила сам сладак је. Кад су га донели некако је већ био мали човек, док га нисам узела нисам била свесна да имам живо биће у себи. Кад сам га узела у наручју кажем: "Човече, то је мој син, моје дете било је у мени 9 месеци". Емоције не могу да опишем", рекла је Катарина Живковић за Hype ТV.
Пјевачица је сада први пут проговорила о свом партнеру којег крије дуго од јавности.
"Не кријем свог партнера. Када желиш да нешто сачуваш за себе, ако истински то желиш онда и можеш. Ако желиш да изађеш са партнером, а да новинари за то не сазнају, онда наравно бираш интимнија мјеста. Мања је вјероватноћа да ће вас неко фотографисати, ево до сада ми се то никад није десило", каже Катарина.
"Некада ми је преко главе, када су неке прославе гдје су медији и онда сам константно сама или са менаџером или са другарицом. То ме нервира, али ако је то цијена неког мог мира, онда је то мала цијена", рекла је она.
"Било ми је тешко у почетку јер нисам жељела да људи стекну утисак о мени као о некоме ко би пристао да буде друга. Међутим, схватила сам да немам ништа од туђих мишљења и престало је да ме погађа. Ето да кажем јавно није бабарога и није ожењен", закључила је Катарина, преноси Телеграф.
