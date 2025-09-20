Маја Волк жртва интернет преваре: ''Тужићу их!''

20.09.2025
Маја Волк (66) огласила се на свом Инстаграм профилу и открила да је жртва преваре.
Наиме, неко је покушао да искористи њено име како би придобили пажњу и на превару продали одређене производе за мршављење, а Маја Волк је морала одмах да реагује.
''Никакве препарате за мршављење не препоручујем и не насједајте на преваре. Када наиђете на такав снимак, гдје се моје лице злоупотребљава, молим вас да ми пошаљете линк како бих могла да реагујем '', поручила је Маја Волк путем свог Инстаграм налога.
''То је превара и ја ћу их тужити'', нагласила је.
Маји је 1999. године дијагностиковано да болује од коксаки вируса. Након тога се 2004. године развела од супруга, а потом јој је умрла и мајка. Како каже, несрећне ситуације допринијеле су до тога да оболи што је сазнала 2008. године.
''Карциному је предводило пет година пакла да би се он направио, прво развод брака, мама умре, тата се ожени, син се одсели – питала сам се докле више? Када посустанеш и кажеш ја не могу више. Онда организам каже ‘не могу да те гледам како се мучиш, ево ти рак да одеш што прије’. Ја када чујем ону реченицу, борити се против рака, против чега се бориш, против себе? Треба разумјети, а не борити се. Никакве симптоме нисам имала, пјевала сам као славуј, у разним задимљеним ресторанима мислећи да је мој глас вјечан'', рекла је једном приликом Маја за "Нову".
Љекари су јој рекли да мора хитно на операцију, јер би у супротном за мјесец дана могла да умре. Само пар дана касније је подвргнута операцији, на којој су јој одстрањен гркљан и пљувачне жлијезде, преноси Блиц.
