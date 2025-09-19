Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

Извор:
Упркос великој популарности, Нада Топчагић никада није експонирала свој приватан живот као ни сина Мирослава Микија Ђорђевића који је својевремено имао стравичну несрећу када је му је помоћ Марије Шерифовић спасила живот.
Наиме, Микица је 2010. једва остао жив послије тешких телесних повреда на скијању на Јахорини, гдје су се љекари борили да му спасу десну ногу. Двадесет минута након несреће лежао је повријеђен на снијегу, а тек онда је стигла служба за спасавање.
“Јао, шта да кажем, не дај Боже ником оно што сам ја доживела. Ево, сва се и данас најежим и сузе ми крену када само помислим да сам мог Микицу могла да изгубим. Страшно је гледати да губиш дете, а да си немоћан. Страшно је када знаш да је твом детету стало срце, да је искрварио и да не знаш да ли ћеш га ујутру видети живог. Не знам како сам остала нормална и како сам успела да то преживим. Да ли ми верујете да бих се моментално убила да ми је син искрварио и умро? Не бих чекала ни минута више, одмах бих себи пресудила. То је било у мојој глави, ако нема Микице, неће бити ни мене. Али, ето, бог нас је погледао и хвала му вечно на томе. Мој син је сада жив и здрав, леп као лутка, љуби га мајка. Дан кад се пробудио из коме славимо као његов други рођендан. Ове године биће тачно десет година од тога. Страшно, али као што кажем, бог је свемоћан и помогао нам је и дао Микици дивну децу, моје унучиће, које волим највише на свијету”, рекла је Нада, па се присјетила како су доктори њеног сина чак два пута враћали у живот:
“Доктор Славко Ждрале, са још двојицом колега др Миром Стојановићем и др Вјераном Саратлићем спасили су живот мом Мирославу. Њих тројица су га два пута враћали у живот из клиничке смрти. Син ми је скоро сасвим искрварио, срце му је стало, па су му нон-стоп додавали нове јединице крви. Постојала је опција да му исеку десну ногу, али је др Ждрале одлучио да то не ураде, већ да покушају да споје нерве, што су на крају и учинили. Шта више да вам кажем, ти доктори су моји хероји, волим их ко бога што су ми сина спасли. Не волим о тој Јахорини да причам, али ће ми она бити урезана у главу док сам жива”, испричала је једном приликом за домаће медије.
Нада је након несреће открила да је Марија Шерифовић спасила живот њеном сину Микици.
“Марији ћу бити захвална док сам жива! Да није било ње, ко зна шта би било са Микицом. Сви су ме звали и нудили ми помоћ, Маринко Роквић, Снежана Ђуришић, Гоца Божиновска, али Марија Шерифовић се понудила да пошаље хеликоптер јер су полиција и војска затајили. Кад се само сетим како сам певала и давала прилоге полицији и војсци, па да ми тако врате. Зато Марији хвала на том гесту. Микијево стање данима је било непромењено. Неколико недеља није осећао стопало. Не дао бог никоме оно што сам тада преживела. Нисам јела ни спавала. Нисам знала за себе. Живот ми се у секунди претворио у пакао – испричала је Нада једно приликом у својој исповести за „Српски телеграф“
Микица се у међувремену оженио и добио двоје дјеце, кћеркицу Марију и сина Марка, на које је бака веома поносна.
“Моји унучићи су златни. Не што су моји, него заиста дивна и културна деца. Микица је много добар отац и веома сам поносна на њега”, рекла је Нада, преноси Гранд.
