Нема краја невољама: Нови проблеми у Партизану

01.01.2026

18:05

Нема краја невољама: Нови проблеми у Партизану
Фото: Tanjug / AP

Повратак плејмејкера Партизана Карлика Џонса на терен, наводно, још увијек није близу.

Иако је спортски директор Партизана Жарко Паспаљ најавио да ће репрезентативац Јужног Судана почетком фебруара да се врати на паркет, Нова.рс преноси да његов повратак на терен још увијек није близу.

Карлик Џонс се повредио још у другој половини октобра прошле године.

Плејмејкер из Јужног Судана је доживио прелом пете метатарзалне кости и тада се прогнозирало да би требало да одсуствује два и по до три мјесеца.

"Покушали су да га опораве „традиционалним“ методама, међутим терапија није дала резултате и сада се размишља о операцији. Постоји могућност да ће морати да иде на захват специфичан за ову врсту повреде како би се отклонио проблем. Уколико се то догоди, Карлик Џонс неће моћи да игра још шест до осам недјеља. Да је одмах био подвргнут операцији, готово сигурно би заиграо у јануару", пише Нова.рс.

