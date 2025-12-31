Logo
Тренер Партизана послије новог пораза: "Добро смо се држали"

31.12.2025

08:41

Ђоан Пењароја, тренер Партизана
Фото: Tanjug / AP / RADE PRELIĆ

Кошаркаши Партизана уписали су трећи везани пораз у Евролиги, а овога пута од црно-бијелих боља је била Валенсија.

Послије сусрета у Шпанији, Ђоан Пењароја, тренер Партизана, говорио је о томе како је видео меч.

Имао је Партизан дуго предност током сусрета са Валенсијом и свакако је поправљен утисак када се упореди овај и претходна два меча, међутим на крају се ипак броји пораз.

partizan

Кошарка

Партизан наставио црни низ у Евролиги

„Промашили смо много шута за три поена и на тај начин је тешко побиједити Валенсију, Мислим да се тим добро борио и приказао добру партију 35 минута“, рекао је Пењароја.

Још једном је истакао колико је пред црно-бијелима био тежак задатак јер су играли против тима који је други на табели Евролиге.

„Мислим да смо се добро држали, такмичили, а била је ово тешка утакмица за нас. Никоме није лако у Валенсији, мора добро да се шутира овдје и ми смо промашили велики број шутева“, истакао је шпански стручњак.

Упитан је и да прокоментарише неспортску личну грешку Пејна.

„Шта да радите, то је кошарка“, кратко је поручио Пењароја.

Партизан са новим тренером очигледно још тражи побједнички рецепт у Евролиги, а послије новог пораза црно-бијели налазе се на 19. мјесту на табели.

Тагови:

КК Партизан

Ђоан Пењароја

