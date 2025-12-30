Пантер МВП Евролиге у децембру

Извор:
Кошаркаш Барселоне Кевин Пантер најкориснији је играч (МВП) Евролиге у децембру, саопштено је из такмичења.
Бивши капитен Партизана је у децембру у дресу Барселоне просјечно биљежио 24.4 поена по утакмици и имао је просјечан индекс корисности 23, због чега је и заслужио престижно признање.
Како је наведено на сајту Евролиге, Пантер је децембар отворио са 14 поена и шест асистенција у побједи против Црвене звезде у Београду, затим је убацио 24 поена за 25 минута против Олимпијакоса, додао је 21 поен и четири асистенције у Паризу, а децембар је окончао са 20 поена и двије украдене лопте у поразу од Фенербахчеа.
Барселона је у децембру имала скор 4-1 у Евролиги.
Послије октобра 2024. године, Пантеру је ово друго признање за МВП мјесеца Евролиге.
