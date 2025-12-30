Тренер Мајамија никад моћнијим ријечима причао о Јокићу

30.12.2025
08:03
Коментари:0
Тренер Мајамија Ерик Сполстра говорио је о Николи Јокићу прије и након утакмице у којој је његов Мајами Хит уништио Денвер Нагетсе 147:123, али тек у другом полувремену, након што се српски центар повриједио.
Спенсер Џоунс је падом на Јокићеву нову донио велику главобољу тиму, а ми сада чекамо да видимо колико дуго ће Србин морати да буде ван паркета. Сполстра је свјестан колико је повреда промијенила ток меча, а прије окршаја је сипао похвале на његов рачун.
Лоше вијести из НБА: Никола Јокић повриједио кољено, једва изашао са терена
- Он сигурно "чит код". Има екстремну жељу да побиједи, о чему се можда не прича превише. Зато му то дозвољава да ради шта год жели, због својих вјештина. Може да веже по 18 асистенција и поена, ухвати 22 скока. Има необичан начин да сваки пут направи праву акцију, не јури статистику...
- Три пута је био МВП и ово му је тренутно најбоља година. Оно што ради ове године је невјероватно, ово му је најбоља година - говорио је Ерик Сполстра прије меча који је донио тешку повреду Николи.
Послије окршаја, Сполстра је причао и Николи Јовићу, који је одиграо сјајан меч, а користио је српског крилног играча и на позицији центра, преноси Телеграф.
