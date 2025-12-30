Logo
Утврђено зашто су изумрли хобити

30.12.2025

07:50

Коментари:

0
Утврђено зашто су изумрли хобити

Тим научника успио је да открије доказе о томе шта је имало кључну улогу у изумирању древне људске врсте Хомо флоресиенсис, познатије по надимку хобити. Студија је открила да су хобити напустили Лијанг Буа, пећину у којој су боравили око 140.000 година, због промјене климе и то током суше која је трајала хиљадама година.

Тим, међу којима су били и истраживачи Универзитета у Вулонгонгу, комбиновао је хемијске записе из пећинских сталагмита са изотопским подацима из фосилних зуба врсте патуљастих слонова (Стегодон флоренсис инсуларис) које

су хобити ловили.

Резултати откривају екстензиван тренд исушивања који је почео прије око 76.000 година, а кулминирао је тешком сушом прије између 61.000 и 55.000 година, отприлике у вријеме када су хобити нестали.

„Површинска слатка вода, патуљасти слонови и Хомо флоресиенсис су се истовремено проредили, показујући кумулативне ефекте еколошког стреса. Конкуренција за све мање воде и хране вјероватно је приморала хобите да напусте Лианг Буу“, рекао је др Герт ван дер Берг, сарадник Универзитета у Вулонгонгу.

Најновија вијест

Србија

Монструозно и болесно: Дјечаку бакљом пржили гениталије, од удараца му пукле јетра и слезина!

Иако фосили Хомо флоресиенсиса датирају прије најранијих доказа о анатомски модерним људима на Флоресу, Хомо сапиенс је пролазио кроз индонежански архипелаг у вријеме када су хобити нестали, преноси Пхyс.орг

„Могуће је да су се хобити, док су се кретали у потрази за водом и пленом, сусрели са модерним људима. У том смислу, климатске промјене су можда припремиле терен за њихов коначни нестанак“, рекао је др Гејган.

клима

Hobit kuće

nauka

