Правила за Пачисту недјељу Васкршњег поста: Који дани се посте на уљу, а који на води?

Извор:

Жена Блиц

01.03.2026

18:06

Коментари:

0
Фото: ATV

Друга недеља Васкршњег, односно Великог поста 2026. године код православних вјерника "пада" од 2. до 8. марта. Ова седмица се у црквеној традицији назива Пачиста недјеља, односно недјеља послије Чисте, јер долази након прве, најстроже седмице поста.

Послије почетног, веома интензивног периода уздржања и прилагођавања, друга недјеља Васкршњег поста представља улазак у устаљени ритам поста и духовног живота. Вјерници настављају са уздржањем од мрсне хране, а према типику поста, од уторка до петка пости се на води, док је суботом и недјељом дозвољено разрјешење на уље. Како ове седмице у понедјељак, 2. марта обиљежава се празник Светог великомученика Теодора Тирона, и тог дана дозвољено је разрјешење на уље.

Као и током читавог Великог поста, акценат није само на тјелесном уздржању, већ прије свега на молитви, покајању, смирењу и унутрашњем преиспитивању.

Шта је Пачиста недјеља и која је њена симболика?

У овој седмици богослужења задржавају посебан покајни карактер својствен Великом посту. Друга недјеља тако представља наставак духовног успона ка Васкрсу, са циљем да вјерник кроз дисциплину, молитву и уздржање постигне унутрашње очишћење и мир.

Друга недјеља Великог поста у православној традицији посвећена је Светом Григорију Палами, великом богослову и архиепископу солунском из 14. вијека, који је бранио учење о Божанској благодати и унутрашњој, молитвеној сабраности. Због тога ова недјеља има снажан нагласак на молитви, тишини и духовном преображају човјека.

У 2026. години, друга недјеља поста "пада" 8. марта, а тог дана се на Светој литургији читају сљедећа мјеста из Светог писма:

Посланица Јеврејима 1,10–2,3 – говори о Христу као вјечном Сину Божјем и опомиње вјернике да не занемаре спасење

Јеванђеље по Марку 2,1–12 – одломак о исцјељењу одузетог у Капернауму, гдје Христос најприје опрашта гријехе, а потом дарује тјелесно оздрављење

Ово Јеванђеље има дубоку симболику: показује да је духовно исцјељење важније од тјелесног и да вјера - како лична, тако и вјера заједнице (пријатеља који су донијели болесника) - има пресудну снагу. Зато се ова недјеља често тумачи као подсјећање да пост није само уздржање од хране, већ прије свега пут ка унутрашњем исцјељењу.

Богослужења током цијеле седмице задржавају покајни тон: служи се Литургија пређеосвећених дарова сриједом и петком, уз појачану молитву Светог Јефрема Сирина са великим поклонима.

Духовни смисао друге недјеље Васкршњег поста јесте учвршћивање у вјери; послије првобитног ентузијазма и строгости прве седмице, сада долази фаза дубљег разумијевања, истрајности и тихе унутрашње борбе која води ка Васкрсу.

