Овоме се нисмо надали: Средина марта доноси временски преокрет

01.03.2026
17:24
Коментари:0
Данас у БиХ превладава претежно ведро вријеме, од сутра облачно, у најави и јаче захлађење. Усљед пристизања нешто влажнијег ваздуха са запада, наредних дана биће и нешто више облачности над нашим крајевима.
Већи дио сљедеће седмице очекује нас умјерено до претежно облачно вријеме, уз могућност повремено кише, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
Остаје топло за ово доба године и наредних дана, уз дневну температуру од 13 до 18, локално до 21 степен. Јутра прохладна и хладна, локално уз мраз и маглу.
У нашем региону наредних дана доминација антициклона, уз суво и релативно топло вријеме. Слаба киша само око 4. марта, а око 6. марта само мало хладније.
Савјети
Март идеалан за садњу јагода: Савјети за правилну припрему тла, залијевање и заштиту од мраза
Метеоролог Марко Чубрило истиче да је опција јачег захлађења око половине мјесеца и даље могућа.
Наредних дана ће на вријеме над нама утицати поље антициклона, које ће доносити суво и релативно топло вријеме. Због ведрине ноћи ће бити хладне, посебно над источним и средишњим дијеловима региона, док ће дани бити релативно топли.
Ноћни минимуми од -2 до 5 степени, док би се дневни максимуми кретали од 12 до 20 степени.
Нешто мало влаге би се могло ушуњати око 4. марта и тада би понегдје било ријетке и слабе кише. Послије тога, опет суво, али и мало мање топло, уз максимуме од 7 до 15 степени.
Најновије
Најчитаније
20
12
20
11
19
58
19
50
19
44
Тренутно на програму