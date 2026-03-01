Logo
Large banner

Иран жели преговоре, Трамп пристао

Извор:

СРНА

01.03.2026

18:20

Коментари:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио ја да иранско руководство жели да преговара са Вашингтоном након америчке операције.

"Они желе да разговарају, а ја сам пристао, тако да ћу разговарати са њима. Требало је да то ураде раније. Требало је да раније ураде оно што је било практично. Предуго су чекали", рекао је Трамп листу "Атлантик".

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: 48 лидера елиминисано ''једним ударцем''

Амерички предсједник је одбио да открије када ће се бити одржани нови разговори са Ираном.

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Домен Превц

Остали спортови

Шта ради овај човјек: Погледајте ново чудо Домена Превца

2 ч

0
Правила за Пачисту недјељу Васкршњег поста: Који дани се посте на уљу, а који на води?

Друштво

Правила за Пачисту недјељу Васкршњег поста: Који дани се посте на уљу, а који на води?

2 ч

0
Убијени Н.К.

Хроника

Ово је млади Н.К. убијен пред женом и дјецом

2 ч

0
Напад-аеродром-Дубаи

Свијет

Више од 1.800 летова отказано: Десетине хиљада путника остале заглављене

2 ч

0

Више из рубрике

Погођен амерички танкер

Свијет

Гори и на мору: Иран погодио америчке и британске танкере

1 ч

1
Напад-аеродром-Дубаи

Свијет

Више од 1.800 летова отказано: Десетине хиљада путника остале заглављене

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: 48 лидера елиминисано ''једним ударцем''

2 ч

0
Харун Беридан

Свијет

Балканац се јавио из Дубаија: Све је ОК

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Огласила се Зејна након финала ПЗЕ

20

11

Ови дани су према астрологији најсрећнији у марту: Паметно их искористите

19

58

Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

19

50

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

19

44

Погођена зграда иранске државне телевизије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner