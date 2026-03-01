Иран жели преговоре, Трамп пристао

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио ја да иранско руководство жели да преговара са Вашингтоном након америчке операције.
"Они желе да разговарају, а ја сам пристао, тако да ћу разговарати са њима. Требало је да то ураде раније. Требало је да раније ураде оно што је било практично. Предуго су чекали", рекао је Трамп листу "Атлантик".
Амерички предсједник је одбио да открије када ће се бити одржани нови разговори са Ираном.
