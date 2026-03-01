Logo
Large banner

Више од 1.800 летова отказано: Десетине хиљада путника остале заглављене

Извор:

Euronews

01.03.2026

18:00

Коментари:

0
Напад-аеродром-Дубаи
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Хиљаде летова је отказано током викенда широм Блиског истока и Залива након што је неколико земаља затворило свој ваздушни простор након напада Сједињених Држава и Израела на Иран.

Бахреин, Иран, Ирак, Израел, Јордан, Кувајт, Катар и Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) су међу земљама које су најавиле барем дјелимично затварање свог ваздушног простора, приморавајући авио-компаније да обуставе, откажу и преусмјере летове и остављајући десетине хиљада путника заробљених широм свијета.

Сукоб је довео до затварања кључних аеродрома у Дубаију, Абу Дабију и Дохи и отказивања више од 1.800 летова од стране главних блискоисточних авио-компанија, према подацима аналитичке фирме Цириум. Од 4.218 летова заказаних за суботу, отказано је 966 (22,9%).

Отказано је 716 од 4.329 летова заказаних за недјељу. У међувремену, сајт за праћење летова FlightAware је извијестио да је до 3:30 ујутру по средњоевропском времену у недјељу, више од 19.000 летова широм свијета било одложено, а више од 2.600 отказано.

Харун Беридан

Свијет

Балканац се јавио из Дубаија: Све је ОК

Није јасно колико дуго би поремећај ваздушног саобраћаја могао да траје, што путнике оставља у неизвјесности. Џонатан Ескот и његова вјереница стигли су у суботу на аеродром у Њукаслу у Енглеској, само да би сазнали да им је директан лет за Дубаи отказан. Ескот се вратио својој породици, која живи сат времена од аеродрома, али нема појма када ће моћи да путује.

“Нико не зна. Нико заправо не зна шта се дешава са сукобом. Чак ни Емирати, ни они немају појма. Нико нема појма”, рекао је Ескот.

Америчка база у Кувајту

Свијет

И Кувајт на мети: Шири се снимак напада на америчку базу

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

otkazani letovi

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: 48 лидера елиминисано ''једним ударцем''

2 ч

0
Харун Беридан

Свијет

Балканац се јавио из Дубаија: Све је ОК

2 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху: Напади на Иран биће појачани

2 ч

0
Нападнута америчка база у Кувајту

Свијет

И Кувајт на мети: Шири се снимак напада на америчку базу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

17

Појачана фреквенција на овим граничним прелазима

20

12

Огласила се Зејна након финала ПЗЕ

20

11

Ови дани су према астрологији најсрећнији у марту: Паметно их искористите

19

58

Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

19

50

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner