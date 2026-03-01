Више од 1.800 летова отказано: Десетине хиљада путника остале заглављене

Извор:
Euronews
01.03.2026
18:00
Хиљаде летова је отказано током викенда широм Блиског истока и Залива након што је неколико земаља затворило свој ваздушни простор након напада Сједињених Држава и Израела на Иран.
Бахреин, Иран, Ирак, Израел, Јордан, Кувајт, Катар и Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) су међу земљама које су најавиле барем дјелимично затварање свог ваздушног простора, приморавајући авио-компаније да обуставе, откажу и преусмјере летове и остављајући десетине хиљада путника заробљених широм свијета.
Сукоб је довео до затварања кључних аеродрома у Дубаију, Абу Дабију и Дохи и отказивања више од 1.800 летова од стране главних блискоисточних авио-компанија, према подацима аналитичке фирме Цириум. Од 4.218 летова заказаних за суботу, отказано је 966 (22,9%).
Отказано је 716 од 4.329 летова заказаних за недјељу. У међувремену, сајт за праћење летова FlightAware је извијестио да је до 3:30 ујутру по средњоевропском времену у недјељу, више од 19.000 летова широм свијета било одложено, а више од 2.600 отказано.
Није јасно колико дуго би поремећај ваздушног саобраћаја могао да траје, што путнике оставља у неизвјесности. Џонатан Ескот и његова вјереница стигли су у суботу на аеродром у Њукаслу у Енглеској, само да би сазнали да им је директан лет за Дубаи отказан. Ескот се вратио својој породици, која живи сат времена од аеродрома, али нема појма када ће моћи да путује.
“Нико не зна. Нико заправо не зна шта се дешава са сукобом. Чак ни Емирати, ни они немају појма. Нико нема појма”, рекао је Ескот.
