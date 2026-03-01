Logo
Објављен снимак: Да ли је ово тренутак када је ликвидиран Али Хамнеи?

Телеграф

01.03.2026

Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана
Врховни вјерски вођа Ирана Али Хамнеи убијен је јуче у израелским ваздушним ударима. Још увијек није познато да ли је управо ово бомбардовање извршено са најмање 30 пројектила усмртило Хамнеија, наводи Дејли Мејл.

На снимку се виде вишеструке експлозије у двије зграде у главном граду Ирана. Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) објавиле су на мрежи X:

"Погледајте прве снимке из опсежног напада ваздухопловства у срцу Техерана. У прилогу су снимци посљедњих тренутака уништења сједишта иранског терористичког режима у срцу Техерана".

Иран је званично потврдио да је Али Хамнеи убијен јуче у својој кућној канцеларији.

Израелском премијеру Бењамину Нетанјахуу и америчком предсједнику Доналду Трампу наводно је приказана фотографија Хамнеијевог тијела након што је извучено из рушевина. Иран је убиство свог лидера назвао "објавом рата против муслимана".

