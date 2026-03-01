Објављен снимак: Да ли је ово тренутак када је ликвидиран Али Хамнеи?

Извор:
Телеграф
01.03.2026
19:05
Коментари:0
Врховни вјерски вођа Ирана Али Хамнеи убијен је јуче у израелским ваздушним ударима. Још увијек није познато да ли је управо ово бомбардовање извршено са најмање 30 пројектила усмртило Хамнеија, наводи Дејли Мејл.
На снимку се виде вишеструке експлозије у двије зграде у главном граду Ирана. Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) објавиле су на мрежи X:
"Погледајте прве снимке из опсежног напада ваздухопловства у срцу Техерана. У прилогу су снимци посљедњих тренутака уништења сједишта иранског терористичког режима у срцу Техерана".
Izrael zrównał z ziemią siedzibę ajatollaha Chamanei w ścisłym centrum Teheranu— HaverPL🎗 (@HaverimPolska) March 1, 2026
620 m × 770 m prawie 0,5 km² Użyto 30 bomb konwencjonalnych, precyzyjnych i burzących
Atak był klasycznym uderzeniem kinetycznym o ogromnej sile. Okolica nietknięta👇pic.twitter.com/zRzhbUzKN7
Иран је званично потврдио да је Али Хамнеи убијен јуче у својој кућној канцеларији.
Израелском премијеру Бењамину Нетанјахуу и америчком предсједнику Доналду Трампу наводно је приказана фотографија Хамнеијевог тијела након што је извучено из рушевина. Иран је убиство свог лидера назвао "објавом рата против муслимана".
Is this the moment Khamenei died? Israel posts video of massive bombardment of Iranian 'terror regime' headquarters in Tehran https://t.co/X2Rt8KAeVh— Daily Mail (@DailyMail) March 1, 2026
Најновије
Најчитаније
20
12
20
11
19
58
19
50
19
44
Тренутно на програму