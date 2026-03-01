Logo
Огласила се Зејна након финала ПЗЕ

Извор:

АТВ

01.03.2026

20:12

Коментари:

0
Зејна
Фото: Screenshot / YouTube

Пјевачица Зејна Муркић сумирала је утиске након завршене финалне вечери Песме за Евровизију.

Побједа јој је измакла за длаку, а како каже, чудни су јој гласови публике.

"Дала сам све од себе, али некако... Откуд знам. Имала сам јако мало гласова публике што ми је било јако чудно јер сам била фаворит јако дуго. Тако да сам се негативно изненадила. Ако је то истина, поздрављам све који су гласали и волим сваког ко је послао барем једну поруку за мене", рекла је Зејна за "Нова.рс" и додала:

"Мислим да би Европа вољела Југославију исто као што ће да воли Лавину. Они су млади момци, желим им све најбоље, стварно их волим", истакла је пјевачица, па још једном додала да су јој гласови публике помало чудни.

"Мало су ми чудни гласови публике, нећу да вјерујем да ме Србија фаворизује, а да не гласа за мене. Нема везе, дешава се, али срећна сам, свакако", изјавила је Зејна Муркић.

Тагови :

Зејна

Група Лавина

ПЗЕ

