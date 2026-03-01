Logo
Луна и Марко остали заробљени на острву због рата у Ирану: Пар се хитно огласио

Курир

01.03.2026

17:05

Луна Ђогани тренутно борави на Малдивима са супругом Марком Миљковићем, гдје уживају у одмору, али би повратак у Србију могао да им буде неизвјестан.

Наиме, иако су већ неколико дана на егзотичној дестинацији и ускоро би требало да се врате кући, ситуација са авио-саобраћајем у том делу свијета је закомпликована.

Због ескалације сукоба између Иран и Сједињених Америчких Држава, као и појачаних тензија у региону у које је укључен и Израел, дошло је до привременог затварања ваздушног простора изнад дјела Уједињених Арапских Емирата.

Због тога су бројни међународни летови отказани или одложени, што је изазвало неизвјесност код путника који планирају повратак из овог региона.

Луна се огласила путем друштвених мрежа и поручила да чекају информације.

"Све је у реду са нама. Ми смо на Малдивима и чекамо информације као и остали", поручила је Луна на свом Инстаграму.

Luna Đogani

Израел Иран

