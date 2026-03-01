Сузана Јовановић открила које су биле посљедње ријечи Саше Поповића

Извор:
Сузана Јовановић гостовала је у специјалној емисији Гранд специјал посвећеној Саши Поповићу на дан годишњице његове смрти када се присјетила заједничких тренутака пред његову смрт.
Наиме, Саша је последње дане провео у Паризу уз породицу која је била уз њега до посљедњег тренутка у којима је својој супрузи давао вјетар у леђа за дане када га више не буде било.
Сузана је открила и шта јој је Поповић говорио пред смрт.
– Посљедњи његови дани у болници су били јако тешки. Био је свјестан већ свега, да је крај, али држећи ме за руку… Зна он да дио у мени имам мушке енергије. Никад нисам била мекушац, ово сада што плачем су емоције, туга и жал, није слабост, али она зна да ако нешто треба да се уради ја ћу прва да скочим. Тих посљедњих дана у Паризу је говорио: „Суле, мој знам ја све ти можеш сама да изгураш и немој никад да плачеш“. Е, то не могу још увијек да избацим из себе. Знам ја да могу да се ухватим у коштац са животом. Остало је послије њега много неодречених ствари и послова које сам морала да приведем крају, да се саберем , да завршим ствари које су биле хитне због наше породице – испричала је она.
Сузана Јовановић је открила како је кроз брак и живот са Поповићем оставио велики траг на њену личност коју њена околина сада примјећује.
– Прије неколико дана сам Остоји нашем пријатељу, његовом партнеру послала поруку. Он ми каже како је прочитао поруку коју као да му је Сале послао поруку. Није ни чудо јер смо били 30 година заједно, ја сам пола Сузана, пола Сале, ја знам шта би он све урадио, гдје би наставио… Рекла сам му да ништа није случајно и чуће дио Салета јер је он дио мене– прича Сузана.
