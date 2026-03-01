Logo
Извор:

АТВ

01.03.2026

17:49

Коментари:

0
Познато ко је убијени мушкарац: Изрешетан пред женом и дјецом
Фото: Танјуг

У недјељу, 1. марта, у насељу Ердеч у Крагујевцу убијен је мушкарац пред женом и дјецом.

Како сазнаје портал "У центар", убијен је Н.К.

Он је, према наводима поменутог портала, наводно био на викендици код пријатеља, а осумњичени за злочин је био на кваду и упуцао га је док је био у паркираном аутомобилу.

Харун Беридан

Свијет

Балканац се јавио из Дубаија: Све је ОК

Како сазнаје незванично "Курир", сумња се да је у питању сачекуша.

Полиција је на лицу мјеста и обавља увиђај, истрага је у току.

Убиство

Крагујевац

Коментари (0)
