Познато ко је убијени мушкарац: Изрешетан пред женом и дјецом

Извор:
АТВ
01.03.2026
17:49
Коментари:0
У недјељу, 1. марта, у насељу Ердеч у Крагујевцу убијен је мушкарац пред женом и дјецом.
Како сазнаје портал "У центар", убијен је Н.К.
Он је, према наводима поменутог портала, наводно био на викендици код пријатеља, а осумњичени за злочин је био на кваду и упуцао га је док је био у паркираном аутомобилу.
Свијет
Балканац се јавио из Дубаија: Све је ОК
Како сазнаје незванично "Курир", сумња се да је у питању сачекуша.
Полиција је на лицу мјеста и обавља увиђај, истрага је у току.
Најновије
Најчитаније
20
12
20
11
19
58
19
50
19
44
Тренутно на програму