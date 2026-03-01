Logo
Large banner

Прасићи тренутно нису скупи, али једна ствар мијења ствар

Извор:

АТВ

01.03.2026

18:42

Коментари:

0
Прасићи тренутно нису скупи, али једна ствар мијења ствар

С обзиром на то да је у току пост, који предстоји најрадоснијем хришћанком празнику, потражње за печењем готово да и нема, због чега је ниска и цијена прасића.

То је утицало на пад цијене живе ваге, па килограм у Српској тренутно кошта између 5,5 и 6,5 КМ.

Како кажу узгајивачи, килограм живе ваге увозних прасића износи око 10 КМ.

илу-трактор-24112025

Хроника

Трактором ударио полицајце па бјежао скроз до границе

"Тренутно, цијена прасића је изузетно нерентабилна. Негдје средином марта очекује се пораст цијене живе ваге", каже за "Српскаинфо" предсједник Удружења узгајивача свиња Српске Мишо Маљчић.

Објашњава да ће у наредних 10-15 дана људи кренути да купују прасиће за тов.

"Због тога би цијена могла да оде на око 7 КМ. Што се тиче цијене пред Васкрс, односно Ђурђевдан, још се не зна како ће то изгледати. Међутим, с обзиром на високу цијену увозних прасића, за очекивати је да порасте и цијена домаћих", наглашава Маљчић.

Велико поскупљење

Узгајивачи сматрају да би, бар тада, цијена увозних и домаћих прасића требало да буде ту негдје. То, практично, значи да би килограм живе ваге око Васкрса и Ђурђевдана могао да буде скупљи за око 3,5 КМ, него сад.

Подсјетимо, килограм живе ваге лани је, пред Ђурђевдан, ишао и до 12 КМ.

Сарајево саобраћајна несрећа

Хроника

Слетио с пута и ударио у заштитну ограду: Саобраћај успорен

Пред божићне празнике ове године цијена прасића се кретала око 8 КМ, а у истом периоду прошле године ишла је и до 12 КМ.

"Вишим цијенама у ово доба године, ми, практично, покривамо лоше пословање током јесени. Међутим, сад је тражња домаћих прасића, практично, на нивоу тражње кад нема никаквих славља, самим тим ни интереса за овом робом. Увоз нас је докусурио", поручили су негдје почетком јануара из поменутог удружења.

На бијељинској сточној пијаци килограм живе ваге кошта између 5 и 6 КМ.

беба

Друштво

Породиљама стижу накнаде од скоро хиљаду марака

Подијели:

Тагови :

prasići

svinje

Цијене

поскупљење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шокантне прогнозе из Русије: "Нафта иде преко 100 долара"

Економија

Шокантне прогнозе из Русије: "Нафта иде преко 100 долара"

12 ч

0
Постоји врста свиња и перади које нико у БиХ не жели увозити

Економија

Постоји врста свиња и перади које нико у БиХ не жели увозити

1 д

0
Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

Економија

Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

2 д

0
klkuč, nekretnina, vrata

Економија

Најскупљи стан у Српској продат за 798.000 КМ, а кућа за 600.000

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Огласила се Зејна након финала ПЗЕ

20

11

Ови дани су према астрологији најсрећнији у марту: Паметно их искористите

19

58

Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

19

50

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

19

44

Погођена зграда иранске државне телевизије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner