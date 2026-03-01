Прасићи тренутно нису скупи, али једна ствар мијења ствар

Извор:
АТВ
01.03.2026
18:42
Коментари:0
С обзиром на то да је у току пост, који предстоји најрадоснијем хришћанком празнику, потражње за печењем готово да и нема, због чега је ниска и цијена прасића.
То је утицало на пад цијене живе ваге, па килограм у Српској тренутно кошта између 5,5 и 6,5 КМ.
Како кажу узгајивачи, килограм живе ваге увозних прасића износи око 10 КМ.
Хроника
Трактором ударио полицајце па бјежао скроз до границе
"Тренутно, цијена прасића је изузетно нерентабилна. Негдје средином марта очекује се пораст цијене живе ваге", каже за "Српскаинфо" предсједник Удружења узгајивача свиња Српске Мишо Маљчић.
Објашњава да ће у наредних 10-15 дана људи кренути да купују прасиће за тов.
"Због тога би цијена могла да оде на око 7 КМ. Што се тиче цијене пред Васкрс, односно Ђурђевдан, још се не зна како ће то изгледати. Међутим, с обзиром на високу цијену увозних прасића, за очекивати је да порасте и цијена домаћих", наглашава Маљчић.
Узгајивачи сматрају да би, бар тада, цијена увозних и домаћих прасића требало да буде ту негдје. То, практично, значи да би килограм живе ваге око Васкрса и Ђурђевдана могао да буде скупљи за око 3,5 КМ, него сад.
Подсјетимо, килограм живе ваге лани је, пред Ђурђевдан, ишао и до 12 КМ.
Хроника
Слетио с пута и ударио у заштитну ограду: Саобраћај успорен
Пред божићне празнике ове године цијена прасића се кретала око 8 КМ, а у истом периоду прошле године ишла је и до 12 КМ.
"Вишим цијенама у ово доба године, ми, практично, покривамо лоше пословање током јесени. Међутим, сад је тражња домаћих прасића, практично, на нивоу тражње кад нема никаквих славља, самим тим ни интереса за овом робом. Увоз нас је докусурио", поручили су негдје почетком јануара из поменутог удружења.
На бијељинској сточној пијаци килограм живе ваге кошта између 5 и 6 КМ.
Друштво
Породиљама стижу накнаде од скоро хиљаду марака
Најновије
Најчитаније
20
12
20
11
19
58
19
50
19
44
Тренутно на програму