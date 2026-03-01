Logo
Large banner

Шокантне прогнозе из Русије: "Нафта иде преко 100 долара"

Извор:

АТВ

01.03.2026

07:55

Коментари:

0
Шокантне прогнозе из Русије: "Нафта иде преко 100 долара"

Цијена нафте на свјетском тржишту могла би да премаши 100 долара за барел, сматра специјални представник предсједника Русије за инвестиционо-економску сарадњу са страним земљама Кирил Дмитријев.

- Ускоро ће цијена нафте премашити 100 долара по барелу - написао је он на мрежи Икс, коментаришући напету ситуацију у Ирану и затварање Ормуског мореуза.

Раније је Дмитријев навео да затварање Ормуског мореуза од стране Техерана неће поштедјети САД и да ће то довести до "глобалног нафтног шока".

Подијели:

Тагови :

Нафта

Израел

Хормушки мореуз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ирански водитељ

Свијет

Погледајте тренутак када су ирански медији објавили да је Хамнеи убијен

4 ч

1
Израелски министар одбране: "Тиранин је елиминисан у првом нападу"

Свијет

Израелски министар одбране: "Тиранин је елиминисан у првом нападу"

4 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп запријетио: Ако то ураде, ударићемо их силом која никад прије није виђена!

4 ч

1
Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

Свијет

Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

4 ч

5

Више из рубрике

Постоји врста свиња и перади које нико у БиХ не жели увозити

Економија

Постоји врста свиња и перади које нико у БиХ не жели увозити

23 ч

0
Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

Економија

Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

1 д

0
klkuč, nekretnina, vrata

Економија

Најскупљи стан у Српској продат за 798.000 КМ, а кућа за 600.000

1 д

0
Илустрација касете

Економија

Касете су људи куповали као луди, а сада вриједе и 50.000 долара

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Цвијановић: Размонтираћемо све Конаковићеве манипулације

11

59

Амиџић: Народ не може бити урбанистички вишак – институције морају бити у центру

11

53

Маскирани разбојник опљачкао апотеку, раднице се "заледиле" од страха

11

45

Од Њемачке до Поткозарја: Џејмс и Драгана оживјели село изнад Градишке

11

35

Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner