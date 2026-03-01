Шокантне прогнозе из Русије: "Нафта иде преко 100 долара"

Извор:
АТВ
01.03.2026
07:55
Цијена нафте на свјетском тржишту могла би да премаши 100 долара за барел, сматра специјални представник предсједника Русије за инвестиционо-економску сарадњу са страним земљама Кирил Дмитријев.
- Ускоро ће цијена нафте премашити 100 долара по барелу - написао је он на мрежи Икс, коментаришући напету ситуацију у Ирану и затварање Ормуског мореуза.
$100+ oil per barrel soon. https://t.co/GA3gOWAYtu— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) February 28, 2026
Раније је Дмитријев навео да затварање Ормуског мореуза од стране Техерана неће поштедјети САД и да ће то довести до "глобалног нафтног шока".
