Трамп запријетио: Ако то ураде, ударићемо их силом која никад прије није виђена!

Предсједник САД Доналд Трамп је, послије признања смрти ајатолаха Хамнеија од стране званичног Техерана, реаговао на пријетње Иранаца да ће освета за ово бити страшна.
"Иран је управо изјавио да ће данас напасти јако, јаче него што су икад прије напали. Боље да то не раде, међутим, јер ако то ураде, ударићемо их силом која никад прије није виђена! Хвала вам на пажњи што се тиче овог питања", написао је Трамп.
Подсјећамо, иранска елитна јединица Револуционарне гарде Корпус чувара исламске револуције (ИРГЦ) запријетила је Израелу и Сједињеним Државама „најжешћом офанзивном операцијом“ у историји Исламске Републике, која би требало да "започне сваког тренутка".
Пријетња је услиједила након што је у суботу у америчким и израелским нападима убијен врховни вођа ајатолах Али Хаменеи, што је подстакло иранске власти да смјеста обећају одмазду.
