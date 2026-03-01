Logo
Трамп запријетио: Ако то ураде, ударићемо их силом која никад прије није виђена!

Извор:

АТВ

01.03.2026

07:35

Коментари: 1

1
Амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп је, послије признања смрти ајатолаха Хамнеија од стране званичног Техерана, реаговао на пријетње Иранаца да ће освета за ово бити страшна.

"Иран је управо изјавио да ће данас напасти јако, јаче него што су икад прије напали. Боље да то не раде, међутим, јер ако то ураде, ударићемо их силом која никад прије није виђена! Хвала вам на пажњи што се тиче овог питања", написао је Трамп.

убијене хамнеи

Свијет

Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

Подсјећамо, иранска елитна јединица Револуционарне гарде Корпус чувара исламске револуције (ИРГЦ) запријетила је Израелу и Сједињеним Државама „најжешћом офанзивном операцијом“ у историји Исламске Републике, која би требало да "започне сваког тренутка".

иранска револуционарна гарда

Свијет

Оштра порука Револуционарне гарде: Креће историјска одмазда!

Пријетња је услиједила након што је у суботу у америчким и израелским нападима убијен врховни вођа ајатолах Али Хаменеи, што је подстакло иранске власти да смјеста обећају одмазду.

Коментари (1)
