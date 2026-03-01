Додик: Српска настала вољом народа и одбрањена храброшћу српских бораца

Извор:
АТВ
01.03.2026
08:39
Коментари:3
Република Српска је настала вољом српског народа и одговорношћу тадашњих политичких представника, одбрањена храброшћу српских бораца и потврђена Дејтонским споразумом, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Сваки напад на Устав Републике Српске, свако оспоравање њених надлежности и наметање воље странаца представља директан напад на уставни поредак и Дејтонски мировни споразум", нагласио је Додик.
Он је додао да је током седмице присуствовао обиљежавању Дана Републике и 34 године од проглашења првог Устава Републике Српске.
Република Српска
3 ч9
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
01
11
59
11
53
11
45
11
35
Тренутно на програму