Додик: Српска настала вољом народа и одбрањена храброшћу српских бораца

АТВ

01.03.2026

08:39

3
Додик: Српска настала вољом народа и одбрањена храброшћу српских бораца
Фото: АТВ

Република Српска је настала вољом српског народа и одговорношћу тадашњих политичких представника, одбрањена храброшћу српских бораца и потврђена Дејтонским споразумом, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Сваки напад на Устав Републике Српске, свако оспоравање њених надлежности и наметање воље странаца представља директан напад на уставни поредак и Дејтонски мировни споразум", нагласио је Додик.

Он је додао да је током седмице присуствовао обиљежавању Дана Републике и 34 године од проглашења првог Устава Републике Српске.

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Дејтонски споразум

