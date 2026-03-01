Logo
На ивици терена: Коста Кондић

Извор:

АТВ

01.03.2026

10:00

На ивици терена: Коста Кондић

У првој епизоди седме сезоне 'На ивици терена' је Коста Кондић, први бањалучки кошаркаш у Евролиги.

Са кошаркашком лоптом другује од малих ногу, а сада проживљава најбоље дане своје каријере. Превалио је дуг пут пун одрицања да би му снови постали јава.

Аутори емисије су Андреј Кнежевић и Иван Драгичевић.

'На ивици терена' понедјељак у 20 часова и 40 минута.

