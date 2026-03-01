На ивици терена: Коста Кондић

Извор:
АТВ
01.03.2026
10:00
У првој епизоди седме сезоне 'На ивици терена' је Коста Кондић, први бањалучки кошаркаш у Евролиги.
Са кошаркашком лоптом другује од малих ногу, а сада проживљава најбоље дане своје каријере. Превалио је дуг пут пун одрицања да би му снови постали јава.
Аутори емисије су Андреј Кнежевић и Иван Драгичевић.
'На ивици терена' понедјељак у 20 часова и 40 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
01
11
59
11
53
11
45
11
35
Тренутно на програму