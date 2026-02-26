Logo
Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

АТВ

26.02.2026

16:25

Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о четвртој годишњици од почетка сукоба у Украјини.

Jесмо ли ближи миру или распламсавању сукоба на глобалном плану?

За 'Битно' говоре: Драгомир Андан, бивши директор Полиције Републике Српске, Бојан Шолаја, политички аналитичар, Александар Радић, војни аналитичар, политиколог Срђан Перишић и Џевад Галијешевић, експерт за борбу против тероризма.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

