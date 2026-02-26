Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

Извор:
26.02.2026
16:25
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о четвртој годишњици од почетка сукоба у Украјини.
Jесмо ли ближи миру или распламсавању сукоба на глобалном плану?
За 'Битно' говоре: Драгомир Андан, бивши директор Полиције Републике Српске, Бојан Шолаја, политички аналитичар, Александар Радић, војни аналитичар, политиколог Срђан Перишић и Џевад Галијешевић, експерт за борбу против тероризма.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
