Битно: О анксиозности, депресији и антидепресивима

АТВ
24.02.2026
09:15
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о порасту анксиозности и депресије, те коришћењу антидепресива.
За 'Битно' говоре: Др Јадранка Станковић, специјалиста психијатрије и системски породични психотерапеут на УКЦ Републике Српске, Јелена Милић, психолог и Никола Радовановић, који ће подијелити своја искуства.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
