Битно: О анксиозности, депресији и антидепресивима

24.02.2026

09:15

Битно: О анксиозности, депресији и антидепресивима

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о порасту анксиозности и депресије, те коришћењу антидепресива.

За 'Битно' говоре: Др Јадранка Станковић, специјалиста психијатрије и системски породични психотерапеут на УКЦ Републике Српске, Јелена Милић, психолог и Никола Радовановић, који ће подијелити своја искуства.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

