Та моја мала љубав: Изненадна љубав

Извор:
АТВ
21.02.2026
20:28
'Та моја мала љубав' је романтична драма из 2021. године у режији Кристин Луби.
Радња прати адвокатицу Лауру, коју посао враћа на мало тропско острво на којем је одрасла. Да би остварила своје снове и постала партнер у фирми, мора убиједити свог пријатеља из дјетињства, Чипа, да замијени свог дједа милијардера на челу компаније коју је основао.
Кроз забавне изазове и непредвидиве тренутке, Лаура и Чип постепено мијењају свој однос и све више се приближавају једно другом искушавајући чари љубави.
'Та моја мала љубав' недјеља у 22 часа и 30 минута.
