Та моја мала љубав: Изненадна љубав

АТВ

21.02.2026

20:28

'Та моја мала љубав' је романтична драма из 2021. године у режији Кристин Луби.

Радња прати адвокатицу Лауру, коју посао враћа на мало тропско острво на којем је одрасла. Да би остварила своје снове и постала партнер у фирми, мора убиједити свог пријатеља из дјетињства, Чипа, да замијени свог дједа милијардера на челу компаније коју је основао.

Кроз забавне изазове и непредвидиве тренутке, Лаура и Чип постепено мијењају свој однос и све више се приближавају једно другом искушавајући чари љубави.

'Та моја мала љубав' недјеља у 22 часа и 30 минута.

